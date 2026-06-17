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지난달 자동차 수출 5.9% 감소···“중동전쟁 영향”

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본문 요약

지난달 자동차 수출이 중동전쟁에 따른 물류 차질 등의 영향으로 소폭 감소한 것으로 집계됐다.

친환경차 내수 판매는 7만7000대로 지난해 같은 달보다 5.5% 증가했다.

전기차 내수 판매는 3만5000대로 지난해 같은 달보다 65.4% 증가했다.

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지난달 자동차 수출 5.9% 감소···“중동전쟁 영향”

입력 2026.06.17 11:00

  • 김경학 기자

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산업부, 5월 자동차 산업 동향 발표

친환경차 수출은 견조한 흐름 이어가

지난해 7월31일 경기 평택항에 수출용 자동차들이 주차돼 있다. 권도현 기자

지난해 7월31일 경기 평택항에 수출용 자동차들이 주차돼 있다. 권도현 기자

지난달 자동차 수출이 중동전쟁에 따른 물류 차질 등의 영향으로 소폭 감소한 것으로 집계됐다.

산업통상부는 5월 자동차 수출액이 지난해 같은 달보다 5.9% 감소한 58억3000만달러를 기록했다고 17일 밝혔다.

지역별로 보면 오세아니아와 아프리카 지역은 지난해 같은 달보다 각각 20.1%, 16.1% 증가했다. 다만 주력 시장인 북미(-1.0%)와 유럽연합(-6.5%) 지역은 감소했다.

특히 중동(-4.2%)과 중동을 제외한 아시아(-37.3%)의 감소 폭이 컸다. 산업부 관계자는 “중동은 올해 4월보다는 36.7% 증가하긴 했지만 중동전쟁 장기화에 따른 물류 차질, 중고차 수출 감소 등 대내외 요인이 복합적으로 작용한 결과로 보인다”고 설명했다.

친환경차 수출은 견조한 흐름을 이어갔다. 지난달 친환경차 수출액은 24억달러로 지난해 같은 달보다 9.9% 증가했다. 이는 전체 자동차 수출액의 약 40%가 친환경차인 셈이다. 특히 하이브리드의 경우 친환경차 수출의 약 65%를 차지하며 친환경차 수출 확대를 견인했다.

내수 판매는 12만7000대로 지난해 같은 달보다 10.3% 감소했다. 올 하반기 출시 예정인 신차에 대한 대기수요 등이 반영된 것으로 해석된다. 친환경차 내수 판매는 7만7000대로 지난해 같은 달보다 5.5% 증가했다. 전기차 내수 판매는 3만5000대로 지난해 같은 달보다 65.4% 증가했다.

자동차 생산은 33만대로 지난해 같은 달보다 8.2% 감소했다. 산업부는 “조업일수 감소와 국내 부품업체 화재에 따른 일부 생산 차질 등의 영향이 반영된 것으로 보인다”며 “6월부터 부품 수급이 정상화됨에 따라 향후 생산 및 수출 실적은 점차 개선될 것으로 전망된다”고 밝혔다.

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