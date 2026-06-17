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‘추가 낙석사고 막는다’···대구, 위험시설 실태조사 추진

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대구시는 낙석·붕괴 우려가 있는 급경사지와 일반사면, 옹벽·석축, 가로수, 등산로 등을 중심으로 실태조사를 추진한다고 17일 밝혔다.

현장 조사는 지역별로 이뤄지며 대구시는 추가 조사가 필요한 지역은 전문기관 용역을 별도로 실시해 시설별 위험도 등을 정밀하게 분석할 예정이다.

대구시는 오는 8월부터 안전점검 분야 전문가 등으로 '도시안전지킴이'를 구성해 낙석 위험시설과 도심 내 위험시설, 노후건축물, 빈집 등 생활권 위험요소를 미리 살피고 점검할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘추가 낙석사고 막는다’···대구, 위험시설 실태조사 추진

입력 2026.06.17 11:00

  • 백경열 기자

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지난달 8일 낙석 사고로 보행자 1명이 숨진 대구 남구 봉덕동 한 지하차도의 모습. 대구안전생활실천시민연합 제공

지난달 8일 낙석 사고로 보행자 1명이 숨진 대구 남구 봉덕동 한 지하차도의 모습. 대구안전생활실천시민연합 제공

대구시는 낙석·붕괴 우려가 있는 급경사지와 일반사면, 옹벽·석축, 가로수, 등산로 등을 중심으로 실태조사를 추진한다고 17일 밝혔다.

대구시는 30년이 넘은 노후 가로수 4387그루에 대한 안전진단과 등산로 155곳(562.3㎞)에 대한 전수점검도 벌이기로 했다. 지난 15일 기준 급경사지 126곳과 일반사면 26곳, 옹벽 237곳 등 위험지역을 추가로 발굴했다고 대구시는 밝혔다.

시는 이달 중 실태조사를 통해 파악된 시설에 대한 전문가 현장점검을 실시하고 점검 결과에 따라 응급조치와 단기조치, 중장기 조치로 구분해 장마철이 오기 전 안전조치를 마친다는 계획을 갖고 있다.

현장 조사는 지역별로 이뤄지며 대구시는 추가 조사가 필요한 지역은 전문기관 용역을 별도로 실시해 시설별 위험도 등을 정밀하게 분석할 예정이다.

대구시는 오는 8월부터 안전점검 분야 전문가 등으로 ‘도시안전지킴이’를 구성해 낙석 위험시설과 도심 내 위험시설, 노후건축물, 빈집 등 생활권 위험요소를 미리 살피고 점검할 예정이다.

앞서 지난달 8일 대구 남구 봉덕동 신천둔치와 연결된 지하차도 옆 비탈면에서 크고 작은 암석들이 떨어져 행인 1명(50대)이 숨지는 사고가 발생했다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “낙석사고와 같은 안타까운 일이 다시 발생하지 않도록 생활권 주변 재난위험 사각지대를 선제적으로 발굴하는 데 총력을 기울이겠다”고 말했다.

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