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이재명 대통령 “재편되는 국제질서 진단하고 대응하는 것은 생존 위한 필수 과제”

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이재명 대통령이 17일 "위력의 시대에 재편되는 국제질서를 냉철하게 진단하고 대응 방안을 모색하는 것은 우리의 생존을 위한 필수 과제"라고 했다.

이 대통령은 이날 서울 중구 롯데호텔에서 '위력의 시대 - 힘의 질서를 넘어 공존의 길을 모색하다'를 주제로 열린 <2026 경향포럼>에서 이규연 청와대 홍보소통수석이 대독한 축사를 통해 "국제법과 조약 같은 규범이 국가 간 관계를 규정하던 시대는 서서히 저물어 가고 그 빈자리를 힘에 기반한 세력권 중심의 절서와 치열한 기술 패권 경쟁이 채우고 있다"며 이같이 말했다.

이어 "대한민국은 글로벌 중추 국가로서 국제사회가 평화적 공존의 길을 열어가도록 최선을 다하겠다"며 "대한민국만이 가지고 있는 역량과 잠재력을 활용한 실용 외교로 우리 외교의 지평을 더욱 넓혀 가겠다"고 다짐했다.

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이재명 대통령 “재편되는 국제질서 진단하고 대응하는 것은 생존 위한 필수 과제”

입력 2026.06.17 11:03

  • 오동욱 기자

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17일 서울 중구 롯데호텔 서울 크리스탈볼룸에서 열린 ‘2026 경향포럼 위력의 시대 힘의 세계에서 공전의 길을 묻다’에 이규연 청와대 홍보소통수석이 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. 2026.6.17 권도현 기자

17일 서울 중구 롯데호텔 서울 크리스탈볼룸에서 열린 ‘2026 경향포럼 위력의 시대 힘의 세계에서 공전의 길을 묻다’에 이규연 청와대 홍보소통수석이 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. 2026.6.17 권도현 기자

이재명 대통령이 17일 “위력의 시대에 재편되는 국제질서를 냉철하게 진단하고 대응 방안을 모색하는 것은 우리의 생존을 위한 필수 과제”라고 했다.

이 대통령은 이날 서울 중구 롯데호텔에서 ‘위력의 시대 - 힘의 질서를 넘어 공존의 길을 모색하다’를 주제로 열린 <2026 경향포럼>에서 이규연 청와대 홍보소통수석이 대독한 축사를 통해 “국제법과 조약 같은 규범이 국가 간 관계를 규정하던 시대는 서서히 저물어 가고 그 빈자리를 힘에 기반한 세력권 중심의 절서와 치열한 기술 패권 경쟁이 채우고 있다”며 이같이 말했다.

이어 “대한민국은 글로벌 중추 국가로서 국제사회가 평화적 공존의 길을 열어가도록 최선을 다하겠다”며 “대한민국만이 가지고 있는 역량과 잠재력을 활용한 실용 외교로 우리 외교의 지평을 더욱 넓혀 가겠다”고 다짐했다.

조정식 국회의장은 축사에서 “패권 경쟁은 해가 갈수록 더 치열해지고 이제는 AI를 앞세운 기술 패권 경쟁이 새로운 국제질서를 규정하고 있다”면서도 “기후위기, 팬데믹, AI의 위협 같은 전 지구적 과제는 한 나라의 힘만으로는 결코 막아낼 수 없다”고 말했다. 그러면서 “공존은 선택이 아니라 생존의 조건”이라며 “시대적 과제를 풀기 위한 입법적, 제도적 기반도 시의적절하게 만들어가겠다”고 했다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 “경쟁이 뒤엉킨 위력의 시대는 이미 우리 삶 깊숙이 밀려 들어와 있다”며 “이제 경쟁에서 나아가 협력을 선도하는 대한민국이 될 차례다”고 말했다.

오세훈 서울시장은 “위력의 시대일수록 필요한 것은 더 강한 힘이 아니라 더 넓은 협력이며 더 치열한 경쟁이 아니라 더 깊은 공존”이라며 “전 세계 국가와 도시, 기업과 시민사회가 서로의 지혜를 모으고 협력의 지평을 넓혀갈 때 우리는 비로소 공존의 미래를 열어갈 수 있다”고 말했다.

최태원 대한상공회의소 회장은 “지금의 지정학적 리스크 안에는 기술 패권이 같이 숨겨져 있다. 지정학적 문제를 푼다고 할 때 그 이야기가 AI의 패권과 결부되지 않으면 솔루션이 되지 않는다”며 “AI 시대를 맞이해서 우리가 낼 수 있는 최대한의 스피드를 내야 하고 최대한의 스케일을 만들고 최대한의 안전을 확보하려는 노력을 같이해야 미래의 기술 패권 안에 우리가 존재할 수 있다”고 말했다.

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