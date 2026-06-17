<2026 경향포럼>을 진심으로 축하드립니다.

시대를 꿰뚫는 혜안으로 뜻깊은 공론의 장을 마련해 주신 경향신문 박종성 사장님을 비롯한 임직원 여러분께 감사드립니다. 발제와 토론을 맡아주신 전문가 여러분께도 따뜻한 환영의 인사를 전합니다.

지난 수십 년간 세계의 평화와 번영을 뒷받침해 온 자유주의 국제질서가 크게 흔들리고 있습니다. 국제법과 조약 같은 규범이 국가 간 관계를 규정하던 시대는 서서히 저물고, 그 빈자리를 힘에 기반한 세력권 중심의 질서와 치열한 기술 패권 경쟁이 채우고 있습니다.

이러한 ‘위력의 시대’에 재편되는 국제질서를 냉철하게 진단하고 대응방안을 모색하는 것은 우리의 생존을 위한 필수 과제입니다. 힘과 힘이 부딪히는 냉혹한 현실 속에서도 새로운 ‘공존’과 ‘협력’의 길을 찾고자 마련된 오늘 포럼이 더욱 뜻깊은 이유입니다. 오늘 포럼에서 새로운 국제질서에 대비하기 위한 좋은 제언들이 많이 나오길 기대합니다.

대한민국은 글로벌 중추 국가로서 국제사회가 평화적 공존의 길을 열어가도록 최선을 다하겠습니다. 대한민국만이 가지고 있는 역량과 잠재력을 활용한 실용외교로 우리 외교의 지평을 더욱 넓혀 가겠습니다.

다시 한번 <2026 경향포럼> 개최를 축하드리며, 함께하신 모든 분의 건승을 기원합니다. 고맙습니다.

2026년 6월 17일

대통령 이재명