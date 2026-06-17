대만 학자, 케냐 국제회의 참석하려다 20시간 억류…대만 외교부 “중 압력, 강력하게 규탄”

대만 외교부가 중국의 압력을 받은 케냐 정부가 국제회의에 참석하려던 대만 학자의 입국을 막고 20시간 동안 억류했다고 규탄했다.

17일 대만 외교부가 전날 발표한 보도자료에 따르면 대만 학자들이 케냐 정부 초청으로 뭄바이에서 열리는 제11차 ‘아워 오션 컨퍼런스(OOC)’에 참석하려고 했으나 컨퍼런스 주최 측이 대만 여권을 인정하지 않는다며 입장을 제지했다. 케냐 이민국이 개입해 학자들의 여권과 휴대전화를 빼앗았다. 학자들은 20시간 이상 억류된 끝에 석방돼 출국했다. 대만 대표단은 회의 참석을 포기했다.

대만 외교부는 “중국이 케냐 정부에 압력을 가해 대만 학자들의 국제 해양학술교류회의 참가를 막고, 여권과 휴대전화를 압수하고, 신체의 자유와 통신의 자유를 제한하는 등 인권과 국제 규범을 위반하는 야만적 행위를 자행한 것에 강력하게 항의한다”고 밝혔다.

대만 외교부는 “OOC 개최국 케냐가 자발적으로 중국의 꼭두각시가 돼 OOC가 선언한 포용과 협력의 원칙을 노골적으로 위반했다”며 “강력하게 항의한다”고 밝혔다. 아울러 “중국의 독단적이거나 지배적인 행동에 두려움을 갖거나 굴복하지 않고, 해양 문제 국제 협력을 위해 국제사회와 지속해서 협력하겠다”고 밝혔다.

OOC는 2014년부터 매년 열리는 해양 분야 고위급 국제회의로 해양 환경, 불법 어업, 기후 변화 문제 등을 다룬다. 대만은 2015년부터 이 회의에 참석해 왔다.

블룸버그통신은 코리르 싱오에이 대만 외교부 차관이 문자 메시지를 통해 “사안에 대해서 잘 알지 못한다. 하지만 케냐는 ‘하나의 중국’ 정책을 확고히 고수하며 대만을 인정하지 않는다”며 “만약 이 사람의 대만 여권을 소지하고 있었다면 케냐 출입국 규정 위반에 해당한다”고 밝혔다고 전했다.

중국은 외교적 수단을 통한 대만 압박을 강화하고 있다. 지난 4월 라이칭더 대만 총통이 아프리카 유일 수교국 에스와티니를 방문하려 할 때 동아프리카 인접국 세이셸, 모리셔스, 마다가스카르가 사전 통보 없이 라이 총통의 항공편 허가를 취소했다. 라이 총통은 일정을 연기하고 국왕 전용기를 타고 에스와티니를 방문해야 했다.

중국은 중·아프리카 정상회의를 비롯해 중국의 경제 지원을 받는 국가들과의 고위급 회의 결과 보도자료나 공동성명에서 해당 국가가 ‘하나의 중국 정책을 지지한다’는 문구를 빠짐없이 담고 있다.