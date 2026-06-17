해외 사기조직 번호 ‘010’ 변환…폰 700여대 활용한 국내 ‘사설중계소’ 일당 검거

해외의 사기조직이 발신한 전화번호를 국내 휴대전화번호(010)로 바꾸고 범죄 조직으로부터 돈을 받은 ‘사설중계소’ 운영 일당이 검거됐다.

경기 파주경찰서는 전기통신사업법위반 혐의로 총책 30대 남성 A씨 등 5명을 구속했다고 17일 밝혔다.

이들은 지난해 9월부터 올해 2월28일까지 파주시와 인천시 등 수도권에 거점을 마련하고 조직을 운영했다.

이들은 휴대전화 700여대와 노트북, 와이파이 공유기 등 통신장비를 설치해놓고, 피싱 조직이 한국으로 전화를 걸면 통신장비와 대포폰 등을 이용해 발신 번호를 010으로 시작하는 번호로 바꿔주는 역할을 했다.

경찰 관계자는 “이들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 수시로 거점을 이동하는 등 치밀함을 보였다”며 “경찰의 끈질긴 현장 잠복과 동선 추적 끝에 은신처가 찾아내고 검거할 수 있었다”고 말했다.

현재까지 경찰은 계좌 추적을 통해 11억8200만원의 범죄 수익금을 특정했으며, 법원으로부터 기소 전 몰수 추징 보전 인용 결정을 받았다.

파주경찰서는 “시민의 평온한 일상을 위협하고 심각한 재산 피해를 입히는 보이스피싱 범죄에 대해 앞으로도 무관용 원칙으로 엄정하게 대응할 것”이라며 “타인 명의의 유심이나 휴대전화를 개통해 넘기는 행위와 자택이나 차량 등에 중계기를 설치할 수 있도록 장소를 제공하는 행위는 중대한 범죄로 처벌받을 수 있으니 각별한 주의와 적극적인 신고를 당부드린다“고 밝혔다.