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새만금 ‘9조 투자’만으론 청년 못 잡는다

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본문 요약

새만금에 현대차그룹의 9조원대 대규모 투자가 예고됐지만, 양질의 일자리와 생활 인프라를 아우르는 정주 전략이 뒷받침되지 않으면 청년 인구 유입 효과를 기대하기 어렵다는 분석이 나왔다.

전북연구원은 17일 '새만금 신산업 유치에 따른 청년인구 유입·정착 전략' 이슈브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

연구진이 전국 17개 시·도 패널 데이터를 분석한 결과, 청년 유입을 좌우하는 핵심 요인은 첨단산업 집적도보다 청년 고용률과 주택보급률, 도시공원 조성면적 등 고용·정주 여건인 것으로 나타났다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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새만금 ‘9조 투자’만으론 청년 못 잡는다

입력 2026.06.17 11:11

수정 2026.06.17 11:12

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전북연구원, 대만·미국 사례 분석···“고용·주거·교통 함께 갖춰야”

이재명 대통령이 2월 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성를 위한 투자양해각서’ 체결식에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김용범 대통령비서실 정책실장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 이 대통령, 정의선 현대자동차그룹 회장, 김윤덕 국토교통부 장관, 김의겸 전 새만금개발청장, 김관영 전북지사. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 2월 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성를 위한 투자양해각서’ 체결식에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김용범 대통령비서실 정책실장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 이 대통령, 정의선 현대자동차그룹 회장, 김윤덕 국토교통부 장관, 김의겸 전 새만금개발청장, 김관영 전북지사. 청와대사진기자단

새만금에 현대차그룹의 9조원대 대규모 투자가 예고됐지만, 양질의 일자리와 생활 인프라를 아우르는 정주 전략이 뒷받침되지 않으면 청년 인구 유입 효과를 기대하기 어렵다는 분석이 나왔다. 대규모 투자 유치가 곧바로 청년 정착으로 이어지지는 않는다는 것이다.

전북연구원은 17일 ‘새만금 신산업 유치에 따른 청년인구 유입·정착 전략’ 이슈브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 연구진이 전국 17개 시·도 패널 데이터를 분석한 결과, 청년 유입을 좌우하는 핵심 요인은 첨단산업 집적도보다 청년 고용률과 주택보급률, 도시공원 조성면적 등 고용·정주 여건인 것으로 나타났다.

해외 사례도 같은 결론을 보여준다. 연구개발(R&D) 인프라와 직주근접 주거환경, 산·학·연 협력체계를 구축한 대만 신주과학단지는 청년 인구 비중이 국가 평균을 웃돌았다. 반면 대규모 데이터센터가 밀집한 미국 북버지니아 라우던 카운티는 제한적인 고용 창출과 주거비 상승 등의 영향으로 청년 인구 비중이 미국 평균을 밑돌았다.

전북은 주택보급률 전국 5위, 도시공원 면적 전국 3위로 정주 여건은 비교적 양호하지만 청년 고용률은 38%로 전국 평균(45%)에 미치지 못한다. 생활 인프라 역시 전주·군산·익산 등 기존 도심에 집중돼 있어 새만금 지역의 생활 서비스 접근성은 여전히 취약한 실정이다.

새만금 내 생활기반 형성 및 거점 연계 관련 정책 방향(안).

새만금 내 생활기반 형성 및 거점 연계 관련 정책 방향(안).

연구진은 해법으로 △새만금 스마트수변도시 내 청년 특화 주거단지 조성 △군산·김제·부안·전주·익산을 잇는 광역 교통망 구축 △투자 단계부터 교육·주거를 연계하는 정주·인력양성 체계 마련을 제시했다.

이지선 연구위원과 김시백 선임연구위원은 “대규모 투자라도 산업 유형과 고용 구조, 정주환경이 어떻게 결합하느냐에 따라 청년 유입 효과는 크게 달라진다”며 “청년이 새만금에서 일하고 생활하며 가정을 꾸릴 수 있는 정주 생태계를 산업 투자와 같은 속도로 구축해야 한다”고 밝혔다.

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