‘참교육’ 필요한 중학생들…“촉법이라 괜찮다” 지적장애 학생 집단 폭행

경찰, 가해 학생들 조사 진행 중 학교폭력심의위 결과 이달 말 통보

충남 천안에서 중학생들이 지적장애가 있는 또래 학생을 집단 폭행한 사건과 관련해 경찰이 수사에 나섰다.

17일 충남경찰청 등에 따르면 천안지역 한 중학교 학생 7명이 지난달 지적장애가 있는 학생을 폭행했다는 신고가 접수돼 수사가 진행 중이다.

가해 학생들은 피해 학생을 야외 쉼터와 건물 옥상 등으로 끌고 다니며 폭행한 것으로 알려졌다. 피해 학생 측은 머리채를 잡고 끌고 다니거나 얼굴을 때리는 것은 물론, 담뱃불로 몸을 지지고 강제로 속옷을 내리게 한 뒤 촬영했다고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.

폭행을 주도한 학생들 중 일부는 만 14세 미만의 촉법소년인 것으로 확인됐다. 피해 학생은 “(가해 학생이) ‘어차피 나는 촉법소년이라 신고해도 상관없다’고 말했다”고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 현재 관련 학생들을 상대로 정확한 사실관계를 확인하고 있다.

경찰 관계자는 “집단 폭행과 촬영이 있었다는 내용 등에 대해 수사를 진행하고 있다”고 말했다.

학교 측은 가해 학생들에 대해 학교폭력대책심의위원회 결과가 통보될 때까지 출석정지 조치를 내렸으며 학폭위 심의 결과는 이달 말 나올 예정이다.