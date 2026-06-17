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경남도, 지리산 권역 ‘여행·업무 결합 워케이션’ 사업장 모집

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본문 요약

경남도와 경남관광재단은 '지리산권 웰니스·워케이션 상품 및 서비스 고도화 지원사업'에 참여할 사업장을 모집한다고 17일 밝혔다.

모집 대상은 하동·산청·함양·거창·합천·구례 등 지리산 권역 6개 군에서 3년 이상 사업을 운영 중인 민간 사업장이다.

숙박, 식음, 워케이션, 공방·체험시설 등 사업자등록증상 관련 업종이 명시돼 있어야 한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남도, 지리산 권역 ‘여행·업무 결합 워케이션’ 사업장 모집

입력 2026.06.17 11:20

  • 김정훈 기자

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경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도와 경남관광재단은 ‘지리산권 웰니스·워케이션 상품 및 서비스 고도화 지원사업’에 참여할 사업장을 모집한다고 17일 밝혔다.

최근 여행과 업무를 결합한 워케이션과 건강·휴식을 중시하는 웰니스 관광이 새로운 관광 추세로 자리 잡고 있다. 지리산권은 천혜의 자연환경과 풍부한 치유 자원을 보유하고 있어 웰니스·워케이션 관광지로서 성장 가능성이 큰 지역으로 평가받고 있다.

이번 사업은 남부권 광역관광개발 특화진흥사업의 하나로 추진된다. 모집 대상은 하동·산청·함양·거창·합천·구례 등 지리산 권역 6개 군에서 3년 이상 사업을 운영 중인 민간 사업장이다. 숙박, 식음, 워케이션, 공방·체험시설 등 사업자등록증상 관련 업종이 명시돼 있어야 한다.

또 숙박·식음 사업장은 최근 3개년(2023~2025년) 평균 연매출액 1억원 이상, 지역 특화 소규모 공방과 체험시설은 평균 연 매출 5000만원 이상이어야 한다. 대표자를 포함한 전체 상시근로자 중 절반 이상이 해당 지역에 주소를 둔 주민이어야 한다.

사업장 모집은 7월 6일까지 진행된다. 공고문은 하동·산청·함양·거창·합천·구례 등 지리산 권역 6개 군 누리집에서 확인할 수 있다. 경남관광재단은 7월말 각 군당 4곳씩 총 24곳을 선정해 최대 500만원을 지원한다.

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