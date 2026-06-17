경남 관광·상권 연계 도시숲 30곳 조성···창원 가로수길·진해 벚꽃길처럼

경남도는 도심 속 녹지 공간을 단순한 휴식처를 넘어 지역 경제를 활성화하는 핵심 인프라로 만든다고 17일 밝혔다.

도는 이를 위해 올해 190억원을 투입해 기후대응도시숲과 도시바람길숲 등 30개 도시숲 조성사업을 추진한다. 관광과 상권을 연계한 체류형 녹색공간을 구축하는 게 목표다.

창원 가로수길이나 진해 벚꽃 명소처럼 도시숲이 관광객을 모으고 주변 상권을 살리는 지역의 대표 자산이 되도록 주변 경관과 관광 동선을 연계할 방침이다.

도시숲은 탄소 흡수와 미세먼지 저감, 열섬완화 현상 등 기후 대응 기능과 함께 시민에게 휴식을 제공하는 대표적인 공익 자산이다. 게다가 관광 자원의 가치도 주목받고 있다.

실제 올봄 진해군항제 기간에는 334만명의 방문객이 몰려 1300억원에 달하는 경제적 파급효과를 거두는 등 도시숲의 자산 가치를 인정받았다. 이른바 ‘숲세권’을 중심으로 자연환경과 결합한 카페, 복합문화공간 등 새로운 상업 모델로 자리잡고 있다.

경남도는 이러한 도시숲 기반 공간이 ‘경관 조성, 방문객 증가, 상권 형성, 관광지화’로 이어지는 선순환 구조를 만든다고 보고 있다. 계절별 꽃과 녹음이 제공하는 경관적 매력은 방문을 유도하고, 자연스럽게 소비 활동과 지역 상권 활성화로 이어진다는 설명이다.

경남도는 정책의 실효성을 높이기 위해 현재 마련 중인 ‘제6차 경상남도 지역산림계획 변경안’에는 권역별 특화 전략도 포함했다. 창원·김해·양산은 도시숲 인프라를 확충하는 도시산림권역으로 지정하고, 진주·사천 등 서부권은 도심과 산촌을 연결하는 녹색축을 구축해 다양한 유형의 도시숲을 확대한다는 계획이다.