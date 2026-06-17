창간 80주년 경향신문

경남문화예술회관, 7월 ‘연극 바캉스’ 릴레이 공연···관람료 1만원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남문화예술회관은 지역 대표 극단들과 함께하는 '연극 바캉스' 공연을 7월 개최한다고 17일 밝혔다.

7월 15일부터 22일까지 진주시 경남문화예술회관 대공연장에서 4개 작품이 8일간 릴레이로 무대에 오른다.

공연 작품은 전 세대가 공감할 수 있는 휴먼 코미디부터 가슴 먹먹한 감동을 주는 드라마까지 다채로운 장르로 구성됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남문화예술회관, 7월 ‘연극 바캉스’ 릴레이 공연···관람료 1만원

입력 2026.06.17 11:21

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
연극 <공원벤치가 견뎌야 하는 상실의 무게> 포스터. 경남문화예술회관 제공

연극 <공원벤치가 견뎌야 하는 상실의 무게> 포스터. 경남문화예술회관 제공

경남문화예술회관은 지역 대표 극단들과 함께하는 ‘연극 바캉스’ 공연을 7월 개최한다고 17일 밝혔다.

7월 15일부터 22일까지 진주시 경남문화예술회관 대공연장에서 4개 작품이 8일간 릴레이로 무대에 오른다. 공연 작품은 전 세대가 공감할 수 있는 휴먼 코미디부터 가슴 먹먹한 감동을 주는 드라마까지 다채로운 장르로 구성됐다.

경남도립극단이 <오래된 사진>(15∼16일)을, 거제 극단 모다가 <여자만세2>(17∼18일)를, 잔해 극단 고도가 <공원벤치가 견뎌야 하는 상실의 무게>(19∼20일)를, 통영 극단 벅수골이 <봄이 오면>(21∼22일)을 각각 공연한다.

작품 <오래된 사진>은 제주 돌담길 버스정류장에서 우연히 만난 남녀가 대화하며 기억과 진실, 사과와 사랑의 의미를 풀어내는 드라마다. <여자만세2>는 모녀 3대 가족과 70대 하숙생이 함께 살아가며 벌어지는 이야기를 유쾌하게 그린 휴먼 코미디다.

<공원벤치가 견뎌야 하는 상실의 무게>는 서로 다른 상실을 겪은 두 인물이 공원 벤치를 매개로 위로와 공감을 나누는 작품이고, 봄이 오면은 책방 폐업을 앞둔 주인과 치매를 앓는 여성이 한 권의 책을 통해 서로의 삶과 기억을 나누는 따뜻한 이야기다.

경남문화예술회관은 대공연장 무대 위에 회당 100석 규모 객석을 설치해 관객이 한층 가까운 거리에서 연극에 몰입하도록 했다.

관람료는 전석 1만원으로 NOL티켓에서 표를 예매할 수 있다. 공연 당일 대중교통(시내버스, 시외버스, 택시 등) 이용 인증 사진을 제시하면 20% 할인 혜택도 제공한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글