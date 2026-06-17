‘호프’ 나홍진·‘군체’ 연상호 키운 영화제…미쟝센단편영화제 개막

한국 신인 감독의 등용문, 제22회 미쟝센단편영화제가 18일부터 엿새간 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린다.

미쟝센단편영화제는 국내 유일 장르 단편 영화제다. <호프> 나홍진, <군체> 연상호, <벌새> 김보라, <파묘> 장재현 등 유수의 감독들이 이 영화제에서 발굴됐다. 2021년 코로나19 등의 영향으로 후원사 아모레퍼시픽의 지원이 끊기며 중단됐다가 지난해 재개됐다.

총 1667편의 출품작 가운데 엄선된 44편이 ‘What’s Next?’라는 슬로건 아래 관객들과 만난다. ‘고양이를 부탁해’(사회적 작품), ‘질투는 나의 힘’(로맨스·멜로), ‘품행제로’(코미디), ‘기담’(공포·판타지), ‘인정사정 볼 것 없다’(액션·스릴러)라는 한국 명작 이름을 딴 다섯 섹션으로 나뉜다.

올해 심사위원장은 <극한직업> 이병헌 감독이다. 이 감독은 김도영(<만약에 우리>), 김형주(<승부>), 오승욱(<무뢰한>), 이옥섭(<메기>), 남궁선(<고백의 역사>), 황동혁(<오징어 게임>), 홍의정(<소리도 없이>), 김병우(<전지적 독자 시점>), 박누리(<강남 비-사이드>) 감독과 함께 본선 작품을 심사한다. 배우 정해인, 최수영, 조정석, 심은경, 이민호는 명예 심사위원으로 참여한다.

각 섹션에서 최우수상을 뽑고, 그중 심사위원 전체가 만장일치로 선정한 작품을 대상으로 선정한다. 이때 만장일치가 나지 않으면 대상은 생략한다. 역대 대상 수상작이 단 네 편(1회 신재인 감독 <재능있는 소년 이준섭>, 8회 조성희 감독 <남매의 집>, 11회 엄태화 감독 <숲>, 16회 김현정 감독 <나만 없는 집>)인 만큼 올해 대상작이 탄생할지도 관심사다.

사단법인 넥스트디렉터스가 주최하고 씨네21이 주관한다. 넷플릭스가 메인 후원사로 참여해 눈길을 끈다. 지난해 수상작을 넷플릭스에서 스트리밍한 것에 이은 협업이다. 영화제는 20일 토크 프로그램 ‘딥 포커스: What’s Next? - 신진 창작자를 찾습니다’를 열고 넷플릭스와 CJ ENM 관계자를 비롯, 장원석 비에이엔터테인먼트 대표, 엄태화 감독과 함께 창작자 발굴에 대한 고민을 나눈다.

같은 날 <살목지> 이상민 감독, <교생실습> 김민하 감독, <비닐하우스> 이솔희 감독의 단편 영화를 상영하고 세 감독이 참여하는 관객과의 대화(GV) 프로그램도 연다.

<세계의 주인>의 윤가은 감독과 <엑시트>의 이상근 감독이 집행위원장을 맡아 영화제를 이끈다. 개막식 사회는 코미디언 장도연이, 폐막식 사회는 배우 주현영이 맡는다. 영화제는 지난 4일 예매가 열린 지 1시간여 만에 전 회차 매진됐다.