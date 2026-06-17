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‘호프’ 나홍진·‘군체’ 연상호 키운 영화제…미쟝센단편영화제 개막

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본문 요약

한국 신인 감독의 등용문, 제22회 미쟝센단편영화제가 18일부터 엿새간 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린다.

영화제는 20일 토크 프로그램 '딥 포커스: What's Next? - 신진 창작자를 찾습니다'를 열고 넷플릭스와 CJ ENM 관계자를 비롯, 장원석 비에이엔터테인먼트 대표, 엄태화 감독과 함께 창작자 발굴에 대한 고민을 나눈다.

같은 날 <살목지> 이상민 감독, <교생실습> 김민하 감독, <비닐하우스> 이솔희 감독의 단편 영화를 상영하고 세 감독이 참여하는 관객과의 대화 프로그램도 연다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘호프’ 나홍진·‘군체’ 연상호 키운 영화제…미쟝센단편영화제 개막

입력 2026.06.17 11:33

수정 2026.06.17 11:35

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  • 전지현 기자

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제22회 미쟝센단편영화제 포스터. 미쟝센단편영화제 제공

제22회 미쟝센단편영화제 포스터. 미쟝센단편영화제 제공

한국 신인 감독의 등용문, 제22회 미쟝센단편영화제가 18일부터 엿새간 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린다.

미쟝센단편영화제는 국내 유일 장르 단편 영화제다. <호프> 나홍진, <군체> 연상호, <벌새> 김보라, <파묘> 장재현 등 유수의 감독들이 이 영화제에서 발굴됐다. 2021년 코로나19 등의 영향으로 후원사 아모레퍼시픽의 지원이 끊기며 중단됐다가 지난해 재개됐다.

총 1667편의 출품작 가운데 엄선된 44편이 ‘What’s Next?’라는 슬로건 아래 관객들과 만난다. ‘고양이를 부탁해’(사회적 작품), ‘질투는 나의 힘’(로맨스·멜로), ‘품행제로’(코미디), ‘기담’(공포·판타지), ‘인정사정 볼 것 없다’(액션·스릴러)라는 한국 명작 이름을 딴 다섯 섹션으로 나뉜다.

올해 심사위원장은 <극한직업> 이병헌 감독이다. 이 감독은 김도영(<만약에 우리>), 김형주(<승부>), 오승욱(<무뢰한>), 이옥섭(<메기>), 남궁선(<고백의 역사>), 황동혁(<오징어 게임>), 홍의정(<소리도 없이>), 김병우(<전지적 독자 시점>), 박누리(<강남 비-사이드>) 감독과 함께 본선 작품을 심사한다. 배우 정해인, 최수영, 조정석, 심은경, 이민호는 명예 심사위원으로 참여한다.

각 섹션에서 최우수상을 뽑고, 그중 심사위원 전체가 만장일치로 선정한 작품을 대상으로 선정한다. 이때 만장일치가 나지 않으면 대상은 생략한다. 역대 대상 수상작이 단 네 편(1회 신재인 감독 <재능있는 소년 이준섭>, 8회 조성희 감독 <남매의 집>, 11회 엄태화 감독 <숲>, 16회 김현정 감독 <나만 없는 집>)인 만큼 올해 대상작이 탄생할지도 관심사다.

‘호프’ 나홍진·‘군체’ 연상호 키운 영화제…미쟝센단편영화제 개막

사단법인 넥스트디렉터스가 주최하고 씨네21이 주관한다. 넷플릭스가 메인 후원사로 참여해 눈길을 끈다. 지난해 수상작을 넷플릭스에서 스트리밍한 것에 이은 협업이다. 영화제는 20일 토크 프로그램 ‘딥 포커스: What’s Next? - 신진 창작자를 찾습니다’를 열고 넷플릭스와 CJ ENM 관계자를 비롯, 장원석 비에이엔터테인먼트 대표, 엄태화 감독과 함께 창작자 발굴에 대한 고민을 나눈다.

같은 날 <살목지> 이상민 감독, <교생실습> 김민하 감독, <비닐하우스> 이솔희 감독의 단편 영화를 상영하고 세 감독이 참여하는 관객과의 대화(GV) 프로그램도 연다.

<세계의 주인>의 윤가은 감독과 <엑시트>의 이상근 감독이 집행위원장을 맡아 영화제를 이끈다. 개막식 사회는 코미디언 장도연이, 폐막식 사회는 배우 주현영이 맡는다. 영화제는 지난 4일 예매가 열린 지 1시간여 만에 전 회차 매진됐다.

“보고 싶었어, 4년 만이지?”…미쟝센단편영화제 16일 개막

한국 신인 감독의 등용문, 미쟝센단편영화제가 4년 만에 돌아온다. <곡성> 나홍진, <범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대> 윤종빈, <엑시트> 이상근, <벌새> 김보라, <파묘> 장재현, <콘크리트 유토피아> 엄태화···. 2002년 출범한 국내 유일 장르 단편 영화제, 미쟝센이 발굴한 감독들의 명단은 끝이 없다. 2021년 코로나19 등의 영향으로 후...

https://www.khan.co.kr/article/202510151724001#ENT

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