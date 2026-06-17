위성곤 제주지사 당선인 “제2공항 갈등 내년에는 정리할 것”

17일 인수위 기자회견서 “갈등 지속 막아야” 호남과 초광역 협력 필요···선거과정서 공동선언도

위성곤 제주도지사 당선인은 17일 “제주 제2공항 건설사업에 따른 갈등을 내년에는 정리하겠다”고 밝혔다.

위 당선인은 이날 오전 인수위원회 사무실에서 열린 기자회견에서 “제2공항과 관련한 갈등이 더 이상 오래 지속되는 것만은 막아야 되겠다는 생각이 든다”면서 이같이 밝혔다.

위 당선인은 특히 “오는 9월쯤이면 환경영향평가 초안 작성이 마무리되는데 그 전까지 (갈등 해결) 프로세스를 준비할 것”이라면서 “(이 과정에서) 인수위원회와 함께 성산도 방문해 찬성, 반대하는 분들의 의견을 경청하겠다”고 말했다. 갈등 해결 방법이 공론화 과정이 될지, 주민 투표가 될지는 밝히지 않았다.

앞서 위 당선인은 선거 운동 과정에서 “공항을 찬성하든 반대하든 다 도민이 결정하는 것으로, 중요한 것은 도민의 뜻”이라면서 “충분한 정보 공개와 숙의 과정을 거친 후 주민투표나 공론조사같이 도민이 신뢰할 수 있는 방법으로 최종 의견을 묻겠다”고 공언해왔다.

현재 제2공항 건설사업은 환경영향평가 중으로, 오는 9월쯤 초안 작성이 마무리될 전망이다.

호남과 제주간 초광역 협력에 대해서는 “필요한 과제”라는 입장을 밝혔다.

위 당선인은 “이재명 정부의 5극3특 균형발전 전략의 핵심은 초광역 협력사업”이라면서 “단독 사업보다는 협력하면 더 많이 지원하겠다는 방침인 만큼 제주가 주도해서 호남은 물론 경남, 부산 등과도 협력해 경제문을 넓히고 성공시킬 것”이라고 말했다.

그는 특히 “추자해상풍력은 전남 해남 지역과 연결해 초고압직류송전(HVDC)으로 전력을 보내는 방안을 고려해야 한다”면서 “전력이 지나가는 전남, 전북까지 이익을 공유해야 하는 만큼 공동선언을 통해 이같은 점을 제안한 것”이라고 덧붙였다.

앞서 위 당선인은 선거 과정에서 이원택 전북도지사 후보, 민형배 전남광주통합시장 후보와 함께 전북과 전남광주, 제주를 잇는 초광역 협력체계 구축 내용의 공동선언문을 채택한 바 있다.