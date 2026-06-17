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본문 요약

충북 보은군의 지역 향토 음식인 '대추곰'이 젊은 층의 입맛에 맞춘 현대적인 디저트로 새롭게 태어난다.

보은군농업기술센터는 지난 15~16일 양일간 농업기술센터 생활과학관에서 지역 20여 개 카페 영업주 등을 대상으로 '보은 대추곰 활성화 및 상품화 사업 설명회'를 개최했다고 17일 밝혔다.

'대추곰'은 보은 지역 어르신들이 겨울철 먹거리가 부족할 때 대추를 푹 고아 낸 원액에 차좁쌀과 수수 등을 넣어 끓여 먹던 고유의 향토 음식이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘대추곰’ 아시나요?…‘대추의 고장’ 충북 보은군, 향토 음식 현대화 나선다

입력 2026.06.17 12:45

  • 이삭 기자

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충북 보은지역 향토음식인 대추곰. 보은군 제공.

충북 보은지역 향토음식인 대추곰. 보은군 제공.

충북 보은군의 지역 향토 음식인 ‘대추곰’이 젊은 층의 입맛에 맞춘 현대적인 디저트로 새롭게 태어난다.

보은군농업기술센터는 지난 15~16일 양일간 농업기술센터 생활과학관에서 지역 20여 개 카페 영업주 등을 대상으로 ‘보은 대추곰 활성화 및 상품화 사업 설명회’를 개최했다고 17일 밝혔다.

‘대추곰(대추 영양죽)’은 보은 지역 어르신들이 겨울철 먹거리가 부족할 때 대추를 푹 고아 낸 원액에 차좁쌀과 수수 등을 넣어 끓여 먹던 고유의 향토 음식이다. 완전한 죽 형태보다는 미음에 가까운 묽은 점도가 특징이다. 대추에 있는 항산화 베타카로틴, 비타민 C, 칼슘, 식이섬유, 미네랄 등의 영양소가 그대로 담겼다.

하지만 겨울철 먹거리가 풍족해지면서 대추곰읜 사람들의 기억 속에서 잊혀졌다.

보은군은 지난해 한식진흥원의 전통 음식 발굴 사업을 통해 대추곰을 복원했다. 또 대추곰을 단순한 옛날 죽이 아닌, 젊은 세대와 관광객의 입맛을 사로잡을 수 있는 지역 ‘시그니처 디저트’로 개발하기로 했다.

이번 설명회를 통해 관내 카페 영업주들의 실질적인 의견을 듣고, 대추곰을 활용한 라떼, 빙수 등 트렌디한 음료와 디저트 메뉴를 개발할 계획이다.

군은 이번 대추곰 디저트화 사업이 보은 대추의 부가가치를 한 단계 더 끌어올리는 새로운 동력이 될 것으로 기대하고 있다.

최은미 보은군 농업기술센터 생활자원팀장은 “보은 대추곰은 맛과 영양이 뛰어난 전통 음식이지만 점차 잊혀가고 있어 안타까웠다”며 “카페와 협력해 대추곰을 지역을 대표하는 디저트로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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