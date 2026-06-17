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민주당 이기헌 “이재명 정부 성공 위해 정청래 전당대회 불출마해야”

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본문 요약

이기헌 더불어민주당 의원은 17일 "정청래 대표의 불출마와 함께 안정적인 전당대회 관리가 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

이 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 '정청래 대표께 드리는 말씀'이라는 제목의 글을 올리고 "두 달 앞으로 다가온 전당대회를 바라보며 정 대표께 간곡히 말씀드린다. 지금은 개인의 정치 여정보다 이재명 정부의 성공을 우선에 둬야 할 때"라고 했다.

이 의원은 "집권 여당의 당대표는 대통령과 호흡을 맞추며 국정 운영에 무한한 책임을 져야 한다"며 "때론 억울하더라도, 아쉬움이 남더라도 정부의 성공을 위해 한 걸음 물러설 수 있어야 한다"고 했다.

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민주당 이기헌 “이재명 정부 성공 위해 정청래 전당대회 불출마해야”

입력 2026.06.17 13:24

  • 김송이 기자

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이기헌 더불어민주당 의원이 지난 3월18일 국회 의원회관에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 한수빈 기자 사진 크게보기

이기헌 더불어민주당 의원이 지난 3월18일 국회 의원회관에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 한수빈 기자

이기헌 더불어민주당 의원은 17일 “정청래 대표의 불출마와 함께 안정적인 전당대회 관리가 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

이 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 ‘정청래 대표께 드리는 말씀’이라는 제목의 글을 올리고 “두 달 앞으로 다가온 전당대회를 바라보며 정 대표께 간곡히 말씀드린다. 지금은 개인의 정치 여정보다 이재명 정부의 성공을 우선에 둬야 할 때”라고 했다.

이 의원은 “집권 여당의 당대표는 대통령과 호흡을 맞추며 국정 운영에 무한한 책임을 져야 한다”며 “때론 억울하더라도, 아쉬움이 남더라도 정부의 성공을 위해 한 걸음 물러설 수 있어야 한다”고 했다.

이 의원은 “집권 1년 차에 맞이한 전당대회에서 당과 정부가 갈등하거나 경쟁하는 모습을 보인다면, 향후 4년간 국정 운영의 동력은 심각하게 훼손될 수밖에 없다”고 했다.

그는 “이번 선거 결과로 인한 국정 운영의 부담과 책임을 대통령과 행정부가 대신 질 방법은 없다. 결국 집권 여당이 정치적으로 책임져야 할 몫”이라며 “국민의 경고 앞에 당이 먼저 책임지는 모습을 보여주는 것이 집권당의 책무”라고 했다.

이 의원은 “정치적 유불리를 넘어 정부의 성공을 위해 자신을 기꺼이 불쏘시개로 내놓는 결단을 깊이 고민해 주시길 바란다”며 “이번 전당대회 불출마는 정치적 퇴장이 아니라 더 큰 책임을 선택하는 일일 수 있다”고 했다.

또한 “집권 초창기부터 내란 청산과 개혁의 과제를 위해 누구보다 앞장서 헌신해 온 정 대표께서 이번엔 이재명 정부의 성공을 위한 큰 주춧돌을 놓아주길 기대한다”고 했다.

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