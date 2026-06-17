충북도, 내륙권발전 지원 사업으로 ‘체류형 힐링관광지’ 조성 나선다

충북도가 체류형 관광·휴양 인프라 조성을 위해 ‘해안 및 내륙권 발전사업’을 추진하고 있다.

충북도는 ‘동·서·남해안 및 내륙권 발전 특별법’에 따라 도내 5개 시·군의 7대 핵심 관광 인프라를 구축하고 있다고 17일 밝혔다.

충북도는 총 1021억4000만원의 예산을 들여 백두대간권 5개 사업(637억4000만원)과 내륙첨단산업권 2개 사업(384억원)을 추진하고 있다.

백두대간권에서 추진되는 사업은 괴산 ‘산막이옛길 생태휴양단지’ 조성사업, 단양 ‘에코순환루트’ 조성사업, 옥천 ‘장계관광지 생태경관단지’ 조성사업 보은 속리산 힐링 아카데미, 괴산 시구산 개발 사업 등이다.

괴산 ‘산막이옛길 생태휴양단지’는 110억8000만원을 투입해 트리하우스와 방문자센터를 짓는 사업이다. 현재 공정률은 70% 정도로 연내 완공이 목표다. 단양의 ‘에코순환루트’ 조성사업에는 180억원이 투입된다. 도담삼봉부터 만천하스카이워크까지 10.2km를 잇는 사업으로 폐터널을 예술 공간으로 재탄생시키고 스마트 모빌리티 거점을 구축할 예정이다.

최근 공사를 시작한 옥천 ‘장계관광지 생태경관단지’는 148억6000만원을 들여 400m 규모의 출렁다리를 조성하는 사업이다. 보은 속리산 힐링 아카데미와 괴산 시구산 개발 사업은 실시설계 단계다.

내륙첨단산업권인 충주에서는 2개의 사업이 진행된다. 심항산 일원에 244억원을 들여 숲하늘길, 전망 카페 및 광장 등을 조성하는 ‘치유힐링공간 조성사업’은 올해 안 착공 예정이다. 금가면 탄금호 일원에 수변자전거길과 수상복합공간을 짓는 ‘자전거 연계거점 조성사업’ 역시 현재 실시설계 단계에 있다.

충북도 관계자는 “내륙권 관광 산업은 물론 도민 삶의 질을 높이는 마중물이 될 것”이라며 “권역별 특성을 극대화해 지방소멸 위기를 극복하겠다”고 말했다.