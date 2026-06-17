굽은 허리로 모은 2억4000만원···90세 할머니의 ‘고향 사랑’

정읍 칠보면 출신 박순덕 할머니, 6년째 후배들 위해 장학금 쾌척

굽은 허리로 평생 폐지와 빈 병을 주워 모은 돈이 고향 후배들의 장학금이 됐다.

전북 정읍시는 울산에 거주하는 박순덕 할머니(90)가 지난 15일 고향인 정읍시 칠보면 칠보행복이음센터를 찾아 학생 29명에게 장학금 1250만원을 전달했다고 17일 밝혔다.

생계를 빠듯하게 이어온 그의 삶을 떠올리면 장학금 액수보다 그 돈이 모이기까지의 시간이 더욱 묵직하게 다가온다.

칠보면 수청리 출신인 박 할머니는 19세 때 가난 때문에 고향을 떠났다. 어려운 형편으로 배움의 기회를 충분히 누리지 못한 채 일찍 생업 전선에 뛰어들어야 했다. 그는 “배우고 싶어도 배우지 못한 서러움을 누구보다 잘 안다”며 “고향 후배들만큼은 돈 때문에 꿈을 포기하는 일이 없었으면 하는 마음으로 장학금을 내고 있다”고 말했다.

그의 나눔은 고단한 삶 속에서 조금씩 모은 정성의 결과였다. 2017년 남편과 사별한 뒤에도 박 할머니는 매일 새벽 손수레를 끌고 거리로 나가 폐지와 빈 병을 주웠다. 기초생활수급비로 생활하면서도 고물상에 내다 팔아 번 돈을 차곡차곡 모아 장학기금을 마련했다.

박 할머니의 선행은 2021년 6월 칠보면에 3550만원을 기탁하면서 시작됐다. 이듬해에는 1억500만원을 기부해 지역사회에 큰 감동을 안겼고 이후에도 꾸준히 나눔을 이어왔다. 지난해 전북특별자치도지사 표창을 받은 뒤에는 “수상의 기쁨을 고향과 나누고 싶다”며 4000만원을 추가로 기탁했다.

올해까지 여섯 차례에 걸쳐 전달한 장학금은 모두 2억4350만원에 이른다. 그의 도움으로 최근 5년간 칠보면 학생 168명이 학업을 이어갈 수 있었다.

칠보면은 박 할머니의 뜻을 기리기 위해 2023년부터 매년 그를 초청해 장학증서 수여식을 열고 있다.

안용운 칠보면장은 “매년 잊지 않고 고향 후배들을 위해 귀한 나눔을 실천해 주시는 박순덕 여사께 깊은 존경과 감사를 드린다”며 “여사님의 뜻이 지역사회를 이끌 미래 인재들에게 잘 전해질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이날 학생들에게 직접 장학증서를 건넨 박 할머니의 얼굴에는 환한 미소가 번졌다.

박 할머니는 “고향 학생들을 직접 만나 장학증서를 전달할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “배우고 싶었던 마음을 다 이루지 못했던 만큼 학생들이 자신의 꿈을 향해 힘차게 나아가길 바란다”고 말했다.