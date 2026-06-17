경기북부 접경지 지자체·주민들, 민통선 북상 추진에 “환영···피해 보상 등 논의도 병행돼야”

경기북부 접경지 지방정부와 주민들은 민간인출입통제선(민통선) 평균 2㎞ 북상과 제한보호구역 해제 등 정부의 규제개선 대책 추진에 대해 일제히 환영의 뜻을 밝혔다. 다만 70년 넘게 규제를 받아온 접경지 주민들에 대한 피해 보상 등에 대한 논의도 병행돼야 한다고 강조했다.

국방부가 17일 발표한 ‘군사시설 규제개선 대책’을 보면, 정부는 내년부터 접경지역 전반에 걸쳐 민통선을 평균 2㎞ 올리고, 기준 재설정을 통해 여의도 150배 규모의 제한보호구역 해제를 추진한다. 민통선은 군사분계선(MDL) 인접지역에서 군사작전상 민간인의 출입을 통제하기 위한 기준선으로, 평균적으로 MDL 이남 8㎞에 설정돼 있다. 민통선 거주 주민들은 군사시설보호구역, 개발제한구역 등 70년 넘게 이어진 중첩 규제로 재산권 행사와 영농활동 등에서 제약을 받고 있다.

파주시와 연천군 등 지방정부와 주민들은 군사 규제 완화 추진을 긍정적으로 평가했다.

파주시 관계자는 “민통선 해제 지역에서 자유로운 영농활동이 가능해질뿐 아니라 관광객 유치 등에 큰 도움이 돼 지역 경제를 활성화시키는 촉매제가 될 것으로 기대한다”며 “특히 이번 민통선 북상 조치가 파주시가 준비 중인 평화경제 특구나 경제발전특구 선정에도 큰 도움이 될 것으로 본다”고 말했다.

김상기 접경지역농민연합 사무국장은 “이번 조치가 지역 주민의 재산권 행사와 불편 해소에 일조할 수 있다는 점에서 높이 평가한다”고 말했다.

김덕현 연천군수도 “규제가 완화되면 민통선 출입 영농이 개선돼 지역 농민들의 불편이 크게 줄어들 것”이라며 적극 환영의 입장을 밝혔다.

다만 접경지 주민들은 규제 해제 추진과 함께 피해 보상과 민통선 해제지역 확대 등에 대한 논의도 병행돼야 한다고 목소리를 높이고 있다.

김 사무국장은 “민통선에 거주하거나 농사를 짓는 주민들은 70년이 넘는 세월 동안 토지 이용 제한, 재산권 침해 등 피해를 받아왔다”며 “국방부가 규제 해제 추진 발표를 하기 전 이 지역 주민들과 피해 보상, 해제 지역에 대한 개발과 보전 방안, 해제 지역 거주민과 해제 지역 밖 주민들의 이해관계 조정 등에 대해 논의를 병행했으면 더 좋았을 것”이라고 말했다.

익명을 요구한 한 파주시민은 “이번에 제한보호구역 해제 지역에 포함된 민통선 거주 주민과 그렇지 않은 주민 간에 재산권 행사 여부 등을 두고 형평성 논란이 불거질 소지가 있다”고 말했다.

이완배 통일촌 이장은 “통일촌은 MDL 이남 3㎞에 위치해 있어 이번 규제 해제 지역에 포함이 안 될 가능성이 높다”며 “국방분야 규제 완화가 현 정부의 국정과제인 만큼 MDL 인접 지역도 해제하는 방안을 추진해야 한다”고 말했다.