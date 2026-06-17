역대 최단기간 500만 달성한 ‘서울 국제정원 박람회’···천만 노려본다

서울숲 일대, 개막 48일만에 500만명 넘겨 여름철 폭염 대비해 운영시간 등 변경 박람회는 10월 27일까지 계속 이어져

서울 성동구 서울숲을 중심으로 펼쳐지고 있는 ‘2026 서울 국제 정원박람회’가 개막 48일 만에 누적 관람객 500만명을 돌파했다.

서울시는 17일 오전 7시 기준 누적 방문객 수가 500만1766명을 기록했다고 밝혔다. 역대 최단 기록이다. 지난해 보라매공원 일대에서 펼쳐진 서울국제정원박람회는 72일 만에 500만 관객을 돌파했다.

올해 박람회는 서울숲과 한강~성수 일대를 아우르는 역대 최대 규모(53만㎡)로, 개막 이후 연일 관람객이 몰리고 있다. 시 관계자는 “현재와 같은 관람 추세가 계속 이어지면 역대 최초 ‘1000만 관람객’ 달성도 기대해볼 만하다”고 밝혔다.

박람회 흥행은 지역경제 활성화로 이어지고 있다. 5월 한 달간 박람회장 내 푸드트럭과 정원마켓 등 수익시설 매출은 27억원을 달성했다. 성수동 인근 신용카드(신한카드 기준) 결제건수는 지난해 같은 기간보다 13.9% 늘었다. 하루 평균 생활인구도 약 15% 증가했다.

올해 서울국제정원박람회는 국내·외 정원작가를 비롯해 학생·시민, 기업·기관·지자체 등이 참여해 167개의 각기 색다른 정원을 선보이고 있다.

서울시는 오는 10월 27일까지 이어지는 박람회를 무더운 여름철에도 쾌적하게 즐길 수 있도록 운영시간을 조정한다. 다음달부터는 행사 시간을 기존 정오~오후 7시에서 오후 2~9시로 변경한다. 쿨링포그와 그늘막 쉼터 등 무더위 대비 시설도 추가 설치한다.

7~8월에는 매주 토요일마다 서울숲 야외무대에서 야간 영화 상영 프로그램인 ‘한여름의 정원극장’도 운영한다. 총 10회에 걸쳐 진행되며 상영시간은 오후 7~9시다. 무료 관람할 수 있다.

상영예정작은 라라랜드, 엘리멘탈, 인사이드아웃1, 인사이드아웃2, 리틀포레스트, 코코, 날씨의 아이, 작은아씨들, 시크릿가든, 주토피아 등이다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “무더위와 장마가 이어지는 여름철에도 낮과 밤, 맑은 날과 비 오는 날이 만들어내는 정원의 다채로운 모습을 마음껏 즐기시길 바란다”고 말했다.