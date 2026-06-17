정청래, ‘왜 지금 이재명 시계 차냐’ 보도에 반박…“가짜뉴스엔 법적 조치”

정청래 더불어민주당 대표가 17일 "최근 사실에 근거하지 않는 가짜뉴스성 언론과 유튜브가 있다"며 "저의 손해를 넘어 당의 손해가 되기에 강력하게 법적인 조치를 하겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 대통령 시계 1호를 받았고 그때부터 시계를 찼다"며 "그런데 무슨 꿍꿍이가 있어 '왜 지금 이재명 시계를 차고 다니냐'는 뉘앙스로 보도하는 것은 엄밀히 말하면 가짜뉴스 아닌가"라며 이같이 말했다.

정 대표는 "당대표가 된 이래로 지면 인터뷰를 한 번도 하지 않았다"며 "그 이유는 제가 말하면 제 자랑이 될 수 있기에 그랬다"고 말했다.