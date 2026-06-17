“베선트는 일본은행 그림자 총재”···일본 금리 인상 배경에 ‘미국 압박’ 지목

일본은행이 31년 만에 기준금리를 1%대로 올린 배경에 미국의 압박이 있었다는 분석이 나왔다. 일본과 미국 금융권에선 스콧 베선트 미 재무장관을 두고 “일본은행의 그림자 총재”라는 평가도 흘러나온다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 17일 일본은행이 전날 기준금리를 기존 0.75%에서 1%로 인상한 결정의 배경과 전망을 설명하면서 ‘미국 압력설’을 제기했다.

닛케이에 따르면 베선트 장관은 지난달 11일 일본 방문 당시 가타야마 사쓰키 재무상을 만나 “지금 금리를 올려야 미래 금리 인상 폭을 더 작게 만들 수 있다”는 미국 측 우려를 전했다. 미리 금리 인상을 하지 않으면 물가 상승을 자극하고, 뒤늦게 금리를 급격하게 올리면 경제에 악영향을 미칠 수 있다는 취지다.

베선트 장관의 압박은 여기서 그치지 않았다. 그는 일주일 뒤 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 재무장관 회의에서 우에다 가즈오 일본은행 총재를 만났다. 두 사람이 나눈 대화 내용은 구체적으로 알려지지 않았다. 다만 당시 베선트 장관이 SNS에 “우에다 총재가 일본의 금융정책을 성공적으로 이끌 것이라 확신한다”고 적었는데, 이를 두고 일본 재무성의 한 간부는 “금리 인상에 나서지 못하는 일본은행의 등을 떠민 것”이라고 말했다.

닛케이는 베센트의 압박이 일본의 급격한 금리 인상이 미 국채 매도 등 미국 경제에 부담을 주는 상황으로 이어질 수 있어 이를 피하라는 의미였다며 “일본에 대한 배려가 아니다”라고 평가했다.

그간 금리 인상에 소극적이었던 다카이치 사나에 정권도 미국 정부의 의중을 감지한 뒤 인상 쪽으로 방향을 틀었다고 닛케이는 전했다. 일본 정부는 지난 4월 말까지도 금리 인상이 민간 투자 위축 등으로 이어질 것을 우려해 인상엔 신중해야 한다는 입장이었다.

닛케이는 미국의 경제 조사기관 SGH 매크로 어드바이저가 최근 한 보고서에서 “베선트 장관은 일본은행의 그림자 총재”라고 평가했다고 짚으면서 “일본은행이 시장과 미국이라는 ‘두 개의 외압’에 밀려 금리 인상을 실행했다. 엔화 약세와 인플레이션 압력이 계속되는 현재 상황은 외압에 의존한 금리 인상의 한계를 보여준다”고 지적했다.