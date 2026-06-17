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아바스 아라그치 이란 외교장관이 미국과의 평화 협정 조건으로 이스라엘의 레바논 철군을 다시 요구하고 나섰다.

헤즈볼라 측 미디어 관계자도 이란이 미국과의 차기 협상에서 이스라엘의 레바논 철군을 요구하겠다는 보장을 헤즈볼라에 전달했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 같은 날 주요 7개국 정상회의에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 직접 겨냥했다.

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이란 “이스라엘 레바논 철군 없인 종전 아니다”···트럼프도 이스라엘 ‘무책임’ 비판

입력 2026.06.17 14:48

  • 전현진 기자

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아바스 아라그치 이란 외무장관. EPA연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외무장관. EPA연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교장관이 미국과의 평화 협정 조건으로 이스라엘의 레바논 철군을 다시 요구하고 나섰다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 동맹국인 이스라엘을 이례적으로 공개 비판하면서 중동 휴전 협상의 불확실성이 커지고 있다.

영국 가디언은 16일(현지시간) 아라그치 장관이 “이번 전쟁 중 이스라엘이 점령한 영토에서 이스라엘군이 철수하지 않으면 전쟁은 완전히 끝난 것이 아니다”라고 밝혔다고 전했다. 헤즈볼라 측 미디어 관계자도 이란이 미국과의 차기 협상에서 이스라엘의 레바논 철군을 요구하겠다는 보장을 헤즈볼라에 전달했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 같은 날 주요 7개국(G7) 정상회의에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 직접 겨냥했다. 그는 네타냐후 총리가 레바논에서 “더 책임감 있게 행동해야 한다”며 이스라엘의 최근 베이루트 폭격을 “잔혹하다”고 규정했다. 그는 “이스라엘이 헤즈볼라와 너무 오래, 너무 많은 사람이 희생되는 방식으로 싸우고 있다”며 “아파트 건물 안 사람들이 모두 헤즈볼라는 아니다”라고 강조했다.

이란과 자신이 협상한 60일 휴전이 이스라엘 행동으로 위협받고 있다는 인식도 드러냈다. 트럼프 대통령은 “나 없이, 미국 없이는 이스라엘도 없다”고도 했다. 이란 측 서명을 불과 두 시간 앞두고 이스라엘이 베이루트를 공격한 것에 대해서도 불만을 표시했다.

가디언에 따르면 이스라엘은 이날도 레바논에서 드론 공격을 이어가 최소 4명이 숨졌다. 한 마을에서는 드론이 차량을 공격한 뒤 현장에 모인 사람들을 재차 타격하는 ‘더블탭’ 공격이 벌어졌다고 현지 언론이 보도했다.

프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에는 아랍에미리트연합·이집트·카타르 등 아랍 3개국 정상도 참석했다. 유럽 정상들은 이란이 핵 프로그램 폐기 조건을 이행할 경우 걸프 국가들이 이란 경제에 최대 3000억달러를 투자하는 방안을 두고 아랍 측 참가국을 상대로 질문을 쏟아냈다. J D 밴스 미국 부통령은 이 투자 계획이 이란의 핵 프로그램 완전 폐기와 사찰 수용을 조건으로 한다고 설명했다.

유럽 국가들은 2015년 이란 핵합의(JCPOA) 협상의 핵심 당사자였으나 이번 미국의 개전 결정과 종전 협상 과정에서 모두 배제됐다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이란의 탄도미사일 프로그램 제한도 협상 의제에 포함돼야 한다고 촉구했다. 아직 공개되지 않은 14개 조항의 양해각서에 대한 세부 내용 부족을 둘러싼 유럽의 우려도 커지고 있다고 가디언은 덧붙였다.

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