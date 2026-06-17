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오늘의 부고-이민홍 성균관대 한문학과 명예교수 별세 외

입력 2026.06.17 14:57

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■곽주환씨 별세, 민수 한국이집트학연구소장·민석씨 부친상=17일 분당서울대병원. 발인 19일 (031)787-1500

■김정신 전 육군 8군단장(예비역 중장) 별세, 찬 충광글로벌 대표·승 전 국민의힘 당협위원장(전 통일부장관 정책보좌관) 부친상=17일 가족장. 발인 23일

■이강우씨 별세, 상학 연합뉴스 DB·출판부장·상윤 지식재산처 서기관·현정·은정·유정씨 부친상, 전영진 한국에너지공대 상임감사 장인상=17일 강화 비에스종합병원. 발인 19일 (032)216-4444

■김창성씨 별세, 용철 허영 국회의원 보좌관 겸 우상호 강원도지사직 인수위원회 정무조정실장 부친상=17일 일산백병원. 발인 19일 (031)902-4444

■이민홍 성균관대 한문학과 명예교수(전 성균관대 대학원장) 별세, 창희 아산퍼스트 통증의학과 의원 원장·택희 한국공학대 교수·진희 분당차병원 치의학연구원 수석연구원 부친상, 이혜나 고현 대표·박지언 나비프라 상무 시부상=15일 삼성서울병원. 발인 18일 (02)3410-3151

■이원용 전 대웅바이오 약사 별세, 허영섭 전 이데일리 논설실장 배우자상, 허태윤 LG전자 책임연구원·태경씨(개인사업) 모친상=16일 일산백병원. 발인 18일 (031)902-4444

■안광선 전 임영민속연구회장(전 강원도민일보 사진부장) 별세, 이현·소현씨 부친상=16일 강릉아산병원. 발인 18일 (033)610-3895

■김외진씨 별세, 김순학·영학·정희·인숙·영이·경숙씨 모친상, 지해범 전 조선일보 논설위원 장모상=16일 계명대 경주동산병원. 발인 18일 (054)774-0288

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