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푸틴·카디로프 조롱한 예술가, 폴란드서 피살···‘의문의 죽음’

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본문 요약

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 람잔 카디로프 체첸 공화국 수장을 비판해온 러시아 출신 예술가가 폴란드에서 총격으로 숨졌다.

러시아 망명 예술계에서는 체첸 당국의 연루 가능성을 제기하고 있다.

폴란드 검찰에 따르면 16일 폴란드 동부 비아와 포들라스카에서 러시아 출신 화가이자 행위예술가인 로베르트 쿠조프코프가 총격으로 사망했다.

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푸틴·카디로프 조롱한 예술가, 폴란드서 피살···‘의문의 죽음’

입력 2026.06.17 14:57

  • 백민정 기자

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16일(현지시간) 폴란드 동부에서 총격으로 사망한 러시아 출신 화가 로베르트 쿠조프코프(예명 세묜 스크레페츠키)의 유작. 세묜 스크레페츠키 유튜브 갈무리

16일(현지시간) 폴란드 동부에서 총격으로 사망한 러시아 출신 화가 로베르트 쿠조프코프(예명 세묜 스크레페츠키)의 유작. 세묜 스크레페츠키 유튜브 갈무리

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 람잔 카디로프 체첸 공화국 수장을 비판해온 러시아 출신 예술가가 폴란드에서 총격으로 숨졌다. 러시아 망명 예술계에서는 체첸 당국의 연루 가능성을 제기하고 있다.

폴란드 검찰에 따르면 16일(현지시간) 폴란드 동부 비아와 포들라스카에서 러시아 출신 화가이자 행위예술가인 로베르트 쿠조프코프(예명 세묜 스크레페츠키)가 총격으로 사망했다. 검찰은 벨라루스 국적자 2명을 체포해 조사 중이다. 범행 동기는 확인되지 않았다.

쿠조프코프는 러시아 알타이 지역 출신으로, 2021년 정치적 박해를 피해 폴란드로 이주했다. 이후 푸틴 대통령과 카디로프를 풍자하는 그림과 영상 작품을 꾸준히 만들었다. 폴란드 검찰은 그가 “러시아 당국의 현재 정책을 비판하는 예술 활동을 해왔다”고 확인했다.

그는 푸틴 대통령을 옛 소련 독재자 이오시프 스탈린의 품에 안긴 모습으로, 벨라루스 대통령 알렉산드르 루카셴코를 감자 바구니를 든 아돌프 히틀러로 묘사한 작품을 선보였다. 지난 12일에는 독일 베를린에서 열린 ‘러시아의 날’ 행사 현장에서 시위를 벌였다.

16일(현지시간) 폴란드 동부에서 총격으로 사망한 러시아 출신 화가 로베르트 쿠조프코프(예명 세묜 스크레페츠키)가 독일 베를린에서 열린 ‘러시아의 날’ 행사에서 시위하고 있다. 세묜 스크레페츠키 유튜브 갈무리

16일(현지시간) 폴란드 동부에서 총격으로 사망한 러시아 출신 화가 로베르트 쿠조프코프(예명 세묜 스크레페츠키)가 독일 베를린에서 열린 ‘러시아의 날’ 행사에서 시위하고 있다. 세묜 스크레페츠키 유튜브 갈무리

특히 그는 카디로프 부자와 체첸 특수부대 사령관 등을 조롱하는 수많은 그림과 영상을 게시했다. 사망 이틀 전에는 카디로프 부자를 돼지로 표현한 그림을 다시 SNS에 게시했다.

사건 직후 러시아 망명 예술계에서는 체첸 당국 연루 가능성을 제기됐다. 생전 그와 가까웠던 불라트 수브한쿨로프는 BBC에 “그에게 ‘그들이 반드시 너를 찾아올 것’이라고 여러 차례 경고했다”며 “항상 대비하고 경계하라고 했었다”고 전했다. 러시아 미술 수집가 마라트 겔만은 영국 일간 가디언에 “카디로프 측 인물의 소행일 가능성이 크다고 본다”며 “철저히 수사해야 한다”고 말했다.

체첸은 러시아 연방 내 자치공화국으로, 카디로프 가문이 러시아의 지원 아래 강력한 권위주의 체제를 유지하고 있다. 인권단체와 유럽 수사 기관들은 과거에도 카디로프 측근들이 해외 반체제 인사 공격이나 암살 기도 사건과 연관됐다는 의혹을 제기해왔다.

폴란드 당국은 단순 강력범죄가 아닌 국가안보 사안으로 판단하고 이번 사건을 들여다보고 있다. 폴란드는 우크라이나에 대한 군사·물자 지원의 핵심 거점 역할을 해오면서 러시아 정보기관의 첩보 활동과 사보타주(파괴공작) 시도에 지속해서 노출됐다고 주장해왔다. 폴란드 내무·정보당국은 검찰과 함께 사건의 배후와 동기를 집중 수사하고 있다.

16일(현지시간) 폴란드 동부에서 총격으로 사망한 러시아 출신 화가 로베르트 쿠조프코프(예명 세묜 스크레페츠키)의 유작. 세묜 스크레페츠키 유튜브 갈무리

16일(현지시간) 폴란드 동부에서 총격으로 사망한 러시아 출신 화가 로베르트 쿠조프코프(예명 세묜 스크레페츠키)의 유작. 세묜 스크레페츠키 유튜브 갈무리

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