혼자 버스 타고 마트 가는 연습부터···충남 장애인 자립 올해 첫 ‘주인공’ 나왔다

1년간 지역사회 적응 훈련 거쳐 독립생활 시작 충남도·보령시, 자립 정착금 1000만원 등 지원

충남 보령의 한 장애인 거주시설에서 생활해 온 A씨(56)가 1년여의 준비 과정을 거쳐 지역사회에서 독립생활을 시작했다. A씨는 올해 충남도의 ‘장애인 지역사회 자립지원 광역단위 시범사업’을 통해 시설을 떠나 자립에 성공한 첫 사례다.

충남도는 17일 보령시 한 아파트에서 A씨의 자립주택 입주식을 열고 새로운 출발을 응원했다고 밝혔다.

A씨의 자립은 하루아침에 이뤄진 것이 아니다.

충남서부장애인종합복지관에 따르면 A씨는 약 1년 동안 지역사회 적응 훈련과 사례관리를 받으며 자립을 준비했다. 건강 상태를 점검하는 것은 물론, 마트에서 물건을 구매하거나 버스를 이용하는 등 일상생활에 필요한 활동을 반복적으로 연습했다.

처음에는 복지관 관계자와 동행해 지역사회를 경험하고 이후에는 혼자 이동하는 시간을 늘려가며 독립생활에 필요한 역량을 키웠다.

현재 A씨는 장애인 직업재활시설에서 근무하고 있으며 일정한 소득활동도 이어가고 있다. 의사소통이 가능한 수준으로 자립 의지가 높아 지역사회 정착 가능성이 크다고 복지관 측은 설명했다.

복지관 관계자는 “시설을 나와 혼자 생활하는 만큼 지역사회 적응 훈련을 중점적으로 진행했다”며 “마트 이용이나 대중교통 이용처럼 일상적인 활동을 스스로 할 수 있도록 돕는 과정이 자립 준비의 핵심”이라고 말했다.

도와 보령시는 자립 정착금 1000만원과 생필품 꾸러미, 활동지원서비스 등을 지원한다. 앞으로도 맞춤형 사례관리와 생활 지원을 통해 안정적인 정착을 도울 계획이다.

이번 사례는 충남도가 보건복지부 공모사업으로 추진 중인 ‘장애인 지역사회 자립지원 광역단위 시범사업’의 성과 중 하나다.

도는 2024년 시범사업에 선정된 이후 보령시 시설 거주 장애인 4명의 완전자립을 지원했다. 이어 지난해 광역단위 시범사업 추가 공모에도 선정돼 사업 범위를 확대했다.

그동안 보령지역 장애인 거주시설 입소자 207명을 대상으로 심층 면담을 진행해 자립 희망자를 발굴했으며 현재 17명이 자립 지원 프로그램에 참여하고 있다. 다만 모든 참여자가 실제 자립으로 이어지는 것은 아니다. 준비 과정에서 본인의 의사가 바뀌거나 가족의 반대 등으로 계획이 중단되는 경우도 있다.

도 관게자는 “현재까지 17명 가운데 4명이 자립에 성공했다”며 “추가 심층 면담을 통해 자립 희망자를 지속적으로 발굴할 방침”이라고 말했다.