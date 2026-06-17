은행·증권·카드·보험을 앱 하나로…신한금융, ‘신한 슈퍼SOL’ 앱 공개

신한금융그룹이 17일 자사 통합 금융 플랫폼 ‘신한 슈퍼SOL’을 공개했다.

신한금융은 이날 오전 서울 중구 본사에서 신규 애플리케이션(앱)인 신한 슈퍼SOL 공개 행사를 열었다. 신한 슈퍼SOL은 은행·증권·카드·보험(라이프) 등 그룹사의 서비스를 하나로 통합한 금융 플랫폼 앱이다.

신한금융은 해당 앱에 인공지능(AI) 에이전트 기능을 탑재했다. 고객이 앱에서 간단한 키워드만 입력하면 금융상품 추천부터 가입, 관리까지 AI의 도움을 받을 수 있다. 계좌 업무가 50여가지에 달한다.

신한금융은 은행 입출금과 주식 투자 기능을 결합한 하이브리드 계좌인 ‘신한 SOL LINK’도 선보였다. 별도의 증권 계좌 개설이나 자금 이체 없이 은행 계좌에 예치된 자금을 곧바로 주식 매매 자금으로 쓸 수 있다. 주식 매매 수수료도 국내 주식 0.01%, 해외 주식 0.07% 등으로 업계 최저 수준이다.

진옥동 신한금융 회장은 “은행·증권·카드·라이프의 오랜 경계와 단절을 없애 고객 일상에 꼭 필요한 올인원 금융 플랫폼으로 자리매김하도록 하겠다”고 말했다.