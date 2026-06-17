창간 80주년 경향신문

은행·증권·카드·보험을 앱 하나로…신한금융, ‘신한 슈퍼SOL’ 앱 공개

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

신한금융그룹이 17일 자사 통합 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'을 공개했다.

신한금융은 이날 오전 서울 중구 본사에서 신규 애플리케이션인 신한 슈퍼SOL 공개 행사를 열었다.

신한 슈퍼SOL은 은행·증권·카드·보험 등 그룹사의 서비스를 하나로 통합한 금융 플랫폼 앱이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

은행·증권·카드·보험을 앱 하나로…신한금융, ‘신한 슈퍼SOL’ 앱 공개

입력 2026.06.17 15:02

  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
진옥동 신한금융그룹 회장이 17일 서울 중구 신한금융 본사에서 열린 ‘신한 슈퍼SOL Open Day - 내 손 안의 금융 우주를 만나다’에서 비전 스피치를 진행하고 있다. 신한금융그룹 제공

진옥동 신한금융그룹 회장이 17일 서울 중구 신한금융 본사에서 열린 ‘신한 슈퍼SOL Open Day - 내 손 안의 금융 우주를 만나다’에서 비전 스피치를 진행하고 있다. 신한금융그룹 제공

신한금융그룹이 17일 자사 통합 금융 플랫폼 ‘신한 슈퍼SOL’을 공개했다.

신한금융은 이날 오전 서울 중구 본사에서 신규 애플리케이션(앱)인 신한 슈퍼SOL 공개 행사를 열었다. 신한 슈퍼SOL은 은행·증권·카드·보험(라이프) 등 그룹사의 서비스를 하나로 통합한 금융 플랫폼 앱이다.

신한금융은 해당 앱에 인공지능(AI) 에이전트 기능을 탑재했다. 고객이 앱에서 간단한 키워드만 입력하면 금융상품 추천부터 가입, 관리까지 AI의 도움을 받을 수 있다. 계좌 업무가 50여가지에 달한다.

신한금융은 은행 입출금과 주식 투자 기능을 결합한 하이브리드 계좌인 ‘신한 SOL LINK’도 선보였다. 별도의 증권 계좌 개설이나 자금 이체 없이 은행 계좌에 예치된 자금을 곧바로 주식 매매 자금으로 쓸 수 있다. 주식 매매 수수료도 국내 주식 0.01%, 해외 주식 0.07% 등으로 업계 최저 수준이다.

진옥동 신한금융 회장은 “은행·증권·카드·라이프의 오랜 경계와 단절을 없애 고객 일상에 꼭 필요한 올인원 금융 플랫폼으로 자리매김하도록 하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글