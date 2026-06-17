임우형 LG AI연구원장이 “AI(인공지능)를 통해 누구나 전문가처럼 일하고, 전문가는 기존에 풀지 못했던 난제를 푸는 세상이 될 것”이라고 말했다.

임 원장은 17일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 <2026 경향포럼>에서 ‘AI가 바꾸는 세계 질서: 디지털 패권 경쟁’을 주제로 이같이 강연했다. 그는 스스로 문제를 추론하는 에이전틱 AI는 업무를 최적화하는 데, 피지컬 AI는 물리적 현장에서 산업의 난제를 해결하는 데 도움을 주며 인간과 공존할 수 있는 새로운 가능성을 열고 있다고 말했다.

임 원장은 LG가 초거대 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’을 기반으로 금융, 통신, 언론 등 여러 기업과 협업하는 한편 제조, 연구개발(R&D), 바이오, 생산성 분야 등 다양한 산업 현장에서 AI를 적용하며 모델을 발전시켜 나가고 있다고 설명했다.

그는 석유화학 원재료 공급 스케줄을 최적화하는 모델과 의료 현장에서 초기 진단에 활용할 수 있는 모델들을 예로 들며 “기존에 사람, 전문가만이 할 수 있다고 여겨지던 복잡한 일에서도 AI가 어려운 문제까지 풀어내고 있다”며 “AI가 단순히 도구였던 시대를 넘어서 에이전트처럼 스스로 일하고 결과물을 가져다주는 시대가 오고 있다”고 말했다.

LG AI연구원은 2020년 설립된 LG그룹의 AI 싱크탱크다. 임 원장은 이곳을 총괄하며 엑사원 등 AI 모델과 산업 현장의 유기적인 결합을 선도하는 AI 전문가다. 연구원 합류 전에는 LG사이언스파크 AI추진단에서 그룹의 AI 전략을 수립했으며 SK텔레콤 ‘누구(NUGU)’, 삼성전자 ‘S보이스’ 등 모바일 AI 서비스 개발에 참여했다.