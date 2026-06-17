‘앤트로픽 수출통제는 중국 연계 한국 통신사 때문’ 보도에 국내 통신업계도 촉각

SKT “중국과의 연계 전혀 없다” KT·LGU+ “해당 사항 없다”

미국 정부가 앤트로픽의 최상위 인공지능(AI) 모델인 ‘미토스5’ ‘페이블5’에 대해 수출통제를 발표한 배경에 ‘중국과의 연관성이 의심되는 한국 통신회사’가 있다는 외신 보도가 나오면서 17일 한국 통신업계도 촉각을 세우고 있다. 국내 이동통신 3사는 관련성이 없다는 입장이나, 앤트로픽 사태가 장기화할 경우 파장이 미칠 수 있다는 관측도 나온다.

워싱턴포스트(WP)는 지난 15일(현지시간) 백악관 당국자들을 인용해 도널드 트럼프 행정부가 앤트로픽으로부터 미토스 추가 접근 권한이 부여된 기관 중 “중국과 연계됐다는 의혹을 받는 한국 통신회사”(a South Korean telecommunications company)가 포함된 사실을 발견했다고 보도했다. 앤트로픽은 이후 이 회사의 접근권을 취소(revoke)했으나, 미 정부가 앤트로픽의 민감 기술 보호 역량에 대한 신뢰를 잃으면서 모든 외국 국적자의 접근을 차단하는 수출통제 조치로 이어졌다는 것이다.

WP 보도에서 구체적인 회사명은 언급되지 않았다. 한국 통신 3사 중 미토스 접근권을 공식 확보한 곳은 SK텔레콤으로, SKT는 이달초 한국인터넷진흥원, 삼성전자, SK하이닉스 등과 함께 앤트로픽이 주도하는 보안 연합체 ‘프로젝트 글래스윙’에 합류했다.

SKT는 “해외 언론의 익명의 정부 관계자발 보도에 대해 사실 여부를 확인하기가 어렵다”면서도 “중국과 연계되어있다는 것은 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다. SKT는 핵심 통신망에서 화웨이 등 중국 기업의 통신장비를 사용하지 않는다는 입장이다. 또한 앤트로픽 AI 모델에 대한 수출통제가 전 세계를 대상으로 한 것인 만큼 미 정부와 앤트로픽 간 대화를 통해 원만하게 해결되기를 기대하는 것으로 알려졌다.

KT와 LG유플러스는 미토스 접근권이 애당초 없었기 때문에 관련이 없다는 입장이다. KT는 “해당 사항이 없다”, LG유플러스도 “미토스 접근권을 신청한 사실 자체가 없다”고 밝혔다. 다만 LG유플러스는 트럼프 대통령 첫 재임기인 2019년 무렵 ‘화웨이 제재’가 본격화됐을 당시 화웨이의 무선 통신장비를 사용한다는 이유로 미국으로부터 압박을 받은 바 있다. 국내 통신 3사 모두 유선망에선 화웨이 통신장비를 도입한 것으로 알려져 있다.

그럼에도 미 정부의 이례적인 최첨단 AI모델에 대한 수출통제의 원인으로 한국 기업이 지목되면서 통신 업계도 사태 추이를 주시하고 있다. 지난해 해킹 사태로 곤욕을 치른 통신업계로선 이번 사태가 장기화할 경우 ‘AI 보안’ 논란에 연루될 가능성도 경계하고 있다.

앤트로픽은 16일 사태 후 처음 발표한 대변인 명의 입장문에서 트럼프 행정부와 대화하고 있다면서 “양측은 이 문제를 신속하게 해결하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다. 하지만 하워드 러트닉 상무장관은 지난주 앤트로픽에 보낸 서한에서 외국 국적자들에게 최첨단 AI 모델 접근권을 제공할 때 정부 허가(permission)가 필요하다고 밝혔다고 블룸버그가 전했다. 외국 기관·개인이 미토스나 페이블을 사용하기 위해선 건별로 미 정부로부터 수출 허가(라이선스)를 받아야 할 수도 있는 셈이다.

한편 미 정부의 이번 수출통제 조치를 두고 ‘미국산 AI 수출’을 장려해 온 정책과 배치된다는 지적도 제기됐다. 트럼프 행정부에서 AI 고문을 지낸 딘 볼 미국혁신재단 선임연구원은 16일 악시오스에 “정부가 미국의 최고 AI 모델의 해외 사용을 갑작스럽게 막으려는 태도는 (미국산) AI 수출 프로그램이 정책 결정자들에게 더 이상 유의미하지 않다는 것을 보여준다”고 지적했다.