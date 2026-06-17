BTS 그래미상까지 거머쥘까···아시안팝 부문 신설로 기대감↑

미국의 대표적인 대중음악 시상식인 그래미상이 K팝을 아우르는 아시안 팝을 대상으로 한 새로운 상을 신설하면서 그룹 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 K팝 가수들의 그래미상 수상 가능성이 한층 높아졌다.

그래미 어워즈를 주최하는 미국 음반산업 단체인 레코딩 아카데미는 16일(현지시간) 내년도 시상식에 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’, ‘베스트 라틴 송’, ‘베스트 트래디셔널 팝 보컬 퍼포먼스’, ‘베스트 R&B 컬래버레이션 또는 듀오·그룹 퍼포먼스’, ‘베스트 트래디셔널 포크 앨범’ 등 5개 부문을 추가하기로 했다고 밝혔다.

베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문은 K팝과 J팝(일본 팝음악), C팝(중국 팝음악) 등 하나 또는 그 이상의 아시아 국가 언어를 유의미하게 사용한 작품을 대상으로 한다. 아시아 출신이거나 현지에서 인정받는 아시안 팝 음악 가운데 예술적 우수성을 인정받은 아티스트에게 수상한다.

그래미 측은 아시안 팝이 글로벌 음악 업계에 미치고 있는 영향력이 커지고 있다는 점을 인정해 이를 신설하게 됐다고 설명했다.

그간 방탄소년단과 블랙핑크 로제 등 K팝 가수들은 그래미상에 도전했지만, 수상에는 이르지 못했다.

방탄소년단의 ‘다이너마이트’(Dynamite)·‘버터’(Butter)와 로제의 ‘아파트’(APT.) 등은 미국 시장에서 흥행에 성공하고 그래미 시상식 무대에도 섰지만 수상은 불발됐다.

올해 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 K팝 장르로는 처음으로 그래미 어워즈를 받은 바 있다.

아시안 팝을 대상으로 한 부문이 신설되면서 방탄소년단 등 K팝 가수들의 수상이 가까워졌다는 전망이 나온다.

김도현 대중음악 평론가는 “K팝이 노미네이트될 수 있는 부문이 생겼기 때문에, 전보다 많은 K팝 아티스트들이 입후보하고 무대를 펼칠 기회가 많아질 것”이라고 내다봤다. 이어 “MTV 비디오 뮤직어워드 등에서 K팝 부문을 만들었을 때, K팝을 ‘쿼터’로 몰아내는 게 아니냐는 우려가 제기됐지만, 결과적으로 더 많은 K팝 음악과 아시아 음악이 소개되는 장이 됐다”고 덧붙였다.

방탄소년단은 지난달 아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트’ 등 3관왕을 차지하며 그래미상 수상에 대한 기대감아 높아졌다. 팬 투표를 통해 수상자를 선정하는 AMA와 달리 그래미상은 심사위원에 의해 수상자가 결정된다. 새로운 부문이 신설된 제69회 그래미 시상식은 내년 2월에 열린다.