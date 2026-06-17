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본문 요약

미국의 대표적인 대중음악 시상식인 그래미상이 K팝을 아우르는 아시안 팝을 대상으로 한 새로운 상을 신설하면서 그룹 방탄소년단과 블랙핑크 등 K팝 가수들의 그래미상 수상 가능성이 한층 높아졌다.

아시안 팝을 대상으로 한 부문이 신설되면서 방탄소년단 등 K팝 가수들의 수상이 가까워졌다는 전망이 나온다.

김도현 대중음악 평론가는 "K팝이 노미네이트될 수 있는 부문이 생겼기 때문에, 전보다 많은 K팝 아티스트들이 입후보하고 무대를 펼칠 기회가 많아질 것"이라고 내다봤다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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BTS 그래미상까지 거머쥘까···아시안팝 부문 신설로 기대감↑

입력 2026.06.17 15:53

수정 2026.06.17 15:59

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  • 윤승민 기자

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25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 아메리칸 뮤직 어워즈에서 그룹 방탄소년단이 ‘올해의 아티스트’를 받고 수상소감을 말하고 있다. AFP연합뉴스

25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 아메리칸 뮤직 어워즈에서 그룹 방탄소년단이 ‘올해의 아티스트’를 받고 수상소감을 말하고 있다. AFP연합뉴스

미국의 대표적인 대중음악 시상식인 그래미상이 K팝을 아우르는 아시안 팝을 대상으로 한 새로운 상을 신설하면서 그룹 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 K팝 가수들의 그래미상 수상 가능성이 한층 높아졌다.

그래미 어워즈를 주최하는 미국 음반산업 단체인 레코딩 아카데미는 16일(현지시간) 내년도 시상식에 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’, ‘베스트 라틴 송’, ‘베스트 트래디셔널 팝 보컬 퍼포먼스’, ‘베스트 R&B 컬래버레이션 또는 듀오·그룹 퍼포먼스’, ‘베스트 트래디셔널 포크 앨범’ 등 5개 부문을 추가하기로 했다고 밝혔다.

베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문은 K팝과 J팝(일본 팝음악), C팝(중국 팝음악) 등 하나 또는 그 이상의 아시아 국가 언어를 유의미하게 사용한 작품을 대상으로 한다. 아시아 출신이거나 현지에서 인정받는 아시안 팝 음악 가운데 예술적 우수성을 인정받은 아티스트에게 수상한다.

그래미 측은 아시안 팝이 글로벌 음악 업계에 미치고 있는 영향력이 커지고 있다는 점을 인정해 이를 신설하게 됐다고 설명했다.

그래미 어워즈를 추최하는 레코딩 아카데미가 홈페이지에 그래미상에 새로 신설된 분야를 발표했다. 이중 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’는 K팝·J팝 등 아시아 아티스트들을 대상으로 한다. 레코딩 아카데미 홈페이지 갈무리

그래미 어워즈를 추최하는 레코딩 아카데미가 홈페이지에 그래미상에 새로 신설된 분야를 발표했다. 이중 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’는 K팝·J팝 등 아시아 아티스트들을 대상으로 한다. 레코딩 아카데미 홈페이지 갈무리

그간 방탄소년단과 블랙핑크 로제 등 K팝 가수들은 그래미상에 도전했지만, 수상에는 이르지 못했다.

방탄소년단의 ‘다이너마이트’(Dynamite)·‘버터’(Butter)와 로제의 ‘아파트’(APT.) 등은 미국 시장에서 흥행에 성공하고 그래미 시상식 무대에도 섰지만 수상은 불발됐다.

올해 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 K팝 장르로는 처음으로 그래미 어워즈를 받은 바 있다.

아시안 팝을 대상으로 한 부문이 신설되면서 방탄소년단 등 K팝 가수들의 수상이 가까워졌다는 전망이 나온다.

김도현 대중음악 평론가는 “K팝이 노미네이트될 수 있는 부문이 생겼기 때문에, 전보다 많은 K팝 아티스트들이 입후보하고 무대를 펼칠 기회가 많아질 것”이라고 내다봤다. 이어 “MTV 비디오 뮤직어워드 등에서 K팝 부문을 만들었을 때, K팝을 ‘쿼터’로 몰아내는 게 아니냐는 우려가 제기됐지만, 결과적으로 더 많은 K팝 음악과 아시아 음악이 소개되는 장이 됐다”고 덧붙였다.

방탄소년단은 지난달 아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트’ 등 3관왕을 차지하며 그래미상 수상에 대한 기대감아 높아졌다. 팬 투표를 통해 수상자를 선정하는 AMA와 달리 그래미상은 심사위원에 의해 수상자가 결정된다. 새로운 부문이 신설된 제69회 그래미 시상식은 내년 2월에 열린다.

BTS ‘올해의 아티스트’ K팝이 장악한 ‘AMA’

K팝이 미국 3대 대중음악 시상식인 제52회 아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)를 휩쓸었다. 그룹 방탄소년단(BTS)이 대상 격인 ‘올해의 아티스트’를 두 번째로 수상하며 3관왕에 올랐다. 걸그룹 캣츠아이도 ‘올해의 신인 아티스트’를 포함해 3개 부문을 수상했고, 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>(케데헌)는 ‘올해의 음악’ 등 4개 상을 받았...

https://www.khan.co.kr/article/202605262153005

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