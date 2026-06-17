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본문 요약

마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사가 16일 "이스라엘 없이는 미국도 없었을 것"이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 "나 없이는 이스라엘도 없었을 것"이라고 말한 것과 정반대되는 주장이다.

이스라엘 보수 매체 예루살렘포스트에 따르면 허커비 대사는 이날 유대·사마리아 이스라엘 유산 국제회의에서 "이것은 의심할 여지 없이 당신들의 유산이지만, 동시에 미국의 유산이기도 하다"며 "이스라엘 없이, 유대인의 토대 없이 미국은 존재하지 않았을 것이다. 우리의 존재 자체가 이 땅에서 일어난 일에 빚지고 있다"고 말했다.

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주이스라엘 미국대사 “미국은 이스라엘 없이 존재 못해”해“···트럼프와 반대 발언

입력 2026.06.17 16:09

수정 2026.06.17 16:14

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  • 전현진 기자

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마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사가 지난 11일(현지시간) 이스라엘 외교부에서 열린 ‘예루살렘 서밋’ 행사에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사가 지난 11일(현지시간) 이스라엘 외교부에서 열린 ‘예루살렘 서밋’ 행사에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사가 16일(현지시간) “이스라엘 없이는 미국도 없었을 것”이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 “나 없이는 이스라엘도 없었을 것”이라고 말한 것과 정반대되는 주장이다.

이스라엘 보수 매체 예루살렘포스트에 따르면 허커비 대사는 이날 유대·사마리아 이스라엘 유산 국제회의에서 “이것은 의심할 여지 없이 당신들의 유산이지만, 동시에 미국의 유산이기도 하다”며 “이스라엘 없이, 유대인의 토대 없이 미국은 존재하지 않았을 것이다. 우리의 존재 자체가 이 땅에서 일어난 일에 빚지고 있다”고 말했다. 그는 “이스라엘의 중요성을 미국에 알리는 것이 자신의 임무”라고도 강조했다.

허커비 대사의 발언은 트럼프 대통령이 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 기간 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕과의 양자 회담에서 한 말과 대조를 이룬다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 “나 없이는 이스라엘도 없었을 것이다. 다른 어떤 대통령도 내가 한 일을 기꺼이 하려 하지 않았기 때문”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이 자리에서 이스라엘이 레바논과 너무 오래 싸우고 있다고도 지적하면서, 테러 조직 문제는 시리아가 처리하도록 제안했다고 예루살렘포스트는 전했다.

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