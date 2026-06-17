새만금호, ‘바다 위 드론’ 해양무인이동체 실증 무대 된다

214억원 투입 해상시험장 구축···자율운항·원격제어 기술 검증 본격화

새만금호가 ‘바다 위 드론’으로 불리는 해양무인이동체 기술의 핵심 실증 무대로 떠오른다.

새만금개발청은 해양무인이동체 실증사업 추진을 위해 해상시험장 내 부이(부표) 설치를 위한 공유수면 점용·사용 허가와 실시계획을 최종 승인했다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 선박해양플랜트연구소가 주관하며, 2027년까지 총 214억원이 투입된다. 재원은 해양수산부 150억원, 전북도와 군산시 50억원, 민간 14억원으로 구성된다.

해양무인이동체는 자율운항과 원격제어, 해양관측 기능을 갖춘 차세대 해양모빌리티다. 해양안전과 국방, 물류, 환경관리 등 다양한 분야에 활용할 수 있어 미래 해양산업의 핵심 기술로 주목받고 있다.

연구소는 이번 승인에 따라 새만금 해역에 계측·항행안전용 부이를 설치하고 본격적인 해상 실증시험에 착수한다. 실증 과정에서는 자율운항 성능과 통신 안정성, 해양환경 대응 능력 등을 종합적으로 검증할 예정이다.

광활한 수역과 우수한 접근성, 다양한 해양환경을 갖춘 새만금은 그동안 해양 신기술 실증에 적합한 입지로 평가받아 왔다. 이번 행정절차가 마무리되면서 관련 연구개발(R&D)은 물론 해양모빌리티 산업 생태계 조성에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.

문성요 새만금개발청장은 “이번 공유수면 사용 승인은 미래 해양모빌리티 산업 육성과 실증 기반 조성을 위한 선제적 조치”라며 “새만금을 첨단 해양산업과 연구개발의 중심지로 육성할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.