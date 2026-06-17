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포스코, 광양에 연간 250만t 국내 최대 규모 전기로 준공

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본문 요약

포스코가 전남 광양에 연간 250만t 규모의 대형 전기로를 준공하고 본격적인 탄소 저감에 나선다.

앞서 포스코는 희귀 가스가 반도체와 항공우주 분야에 활용되는 것을 주목해 2021년 관련 신사업 전담 조직을 신설했고, 2023년 산업가스사업부로 확대 개편하며 시장 진출을 준비했다.

장 회장은 "오늘 준공한 전기로는 단순히 하나의 설비를 추가한 것이 아닌 탈탄소라는 시대적 과제를 해결하고 글로벌 시장의 판도를 바꾸겠다는 강력한 의지의 표명"이라며 "희귀 가스 생산 공장 역시 글로벌 소재 공급망 불안정이 심화하는 가운데 국가 미래를 좌우할 첨단 산업의 필수 소재를 우리 기술로 직접 생산해 안정적으로 공급할 수 있게 돼 매우 뜻깊다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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포스코, 광양에 연간 250만t 국내 최대 규모 전기로 준공

입력 2026.06.17 16:19

수정 2026.06.17 16:38

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  • 김경학 기자

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고로보다 최대 75% 탄소 감축 가능

고순도 희귀 가스 생산 공장도 준공

17일 전남 포스코 광양제철소에서 열린 전기로 공장 준공식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 정인화 광양시장, 김태균 전남도의장, 권향엽 국회의원, 김민석 국무총리, 장인화 포스코그룹 회장, 김성호 포스코노동조합 위원장, 이희근 포스코 사장, 박성현 광양시장 당선인. 포스코 제공

17일 전남 포스코 광양제철소에서 열린 전기로 공장 준공식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 정인화 광양시장, 김태균 전남도의장, 권향엽 국회의원, 김민석 국무총리, 장인화 포스코그룹 회장, 김성호 포스코노동조합 위원장, 이희근 포스코 사장, 박성현 광양시장 당선인. 포스코 제공

포스코가 전남 광양에 연간 250만t 규모의 대형 전기로를 준공하고 본격적인 탄소 저감에 나선다.

포스코는 17일 광양제철소에서 김민석 국무총리와 장인화 포스코그룹 회장 등이 참석한 가운데 전기로 준공식을 개최했다. 이번에 준공된 전기로는 단일 설비 기준 국내 최대 규모로, 연인원 27만명과 약 6000억원이 투입됐다.

앞서 포스코는 국내외 탈탄소 정책과 탄소 저감 제품 수요에 적극적으로 대응하기 위해 2024년 2월 전기로 신설에 착수했다. 전기로는 전기 에너지로 ‘스크랩(고철)’을 녹여 쇳물을 만드는 설비다. 전기로의 경우 철광석과 코크스(석탄을 고온에서 가공한 연료)를 투입하는 고로보다 최대 75% 탄소를 감축할 수 있다고 포스코는 설명했다.

포스코는 전기로와 고로에서 생산한 쇳물을 혼합하는 ‘합탕 기술’ 개발에도 집중하고 있다. 또 주원료인 스크랩 선별, 분류와 정련 과정에서의 성분 정밀 제어 등 핵심 기술을 추가로 확보해 2030년까지 자동차 강판과 전기 강판을 양산하는 것을 목표로 세웠다.

17일 전남 포스코 광양제철소 전기로 공장 준공식에 김민석 국무총리(오른쪽)와 장인화 포스코그룹 회장이 입장하고 있다. 포스코 제공

17일 전남 포스코 광양제철소 전기로 공장 준공식에 김민석 국무총리(오른쪽)와 장인화 포스코그룹 회장이 입장하고 있다. 포스코 제공

같은 날 포스코그룹의 산업가스 전문 기업인 포스코에어솔루션은 광양제철소 동호안 부지에서 ‘고순도 희귀 가스 생산 공장’ 준공식을 열었다. 희귀가스는 공기 중 극히 미량으로만 존재하는 네온(Ne), 제논(Xe), 크립톤(Kr) 등을 말하며 반도체 노광·식각 공정을 비롯해 항공우주, 의료 등 첨단 산업 전반에 사용되는 핵심 소재다.

이 공장을 통해 포스코는 그동안 전량 수입에 의존했던 반도체·항공우주용 희귀가스를 국산화하고, 국가 첨단산업 전반의 공급망 안정성 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대했다. 공장은 연산 13만노멀입방미터(N㎥) 규모의 생산 능력을 갖추고 있으며 국산 반도체 시장 전체 희귀가스 수요의 약 52%를 공급할 수 있다. 1N㎥은 0도 1기압으로 환산한 ‘표준 상태 부피’를 뜻한다.

앞서 포스코는 희귀 가스가 반도체와 항공우주 분야에 활용되는 것을 주목해 2021년 관련 신사업 전담 조직을 신설했고, 2023년 산업가스사업부로 확대 개편하며 시장 진출을 준비했다.

장 회장은 “오늘 준공한 전기로는 단순히 하나의 설비를 추가한 것이 아닌 탈탄소라는 시대적 과제를 해결하고 글로벌 시장의 판도를 바꾸겠다는 강력한 의지의 표명”이라며 “희귀 가스 생산 공장 역시 글로벌 소재 공급망 불안정이 심화하는 가운데 국가 미래를 좌우할 첨단 산업의 필수 소재를 우리 기술로 직접 생산해 안정적으로 공급할 수 있게 돼 매우 뜻깊다”고 밝혔다.

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