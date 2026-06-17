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이화영 동료 재소자 “검사가 종이컵에 술 따라줬다고 말해···얼굴 붉어 취기 있었다”

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본문 요약

이화영 전 경기도 평화부지사의 국민참여재판에 증인으로 출석한 이 전 부지사의 동료 재소자가 " 검사님이 페트병에 소주를 담아와 종이컵에 한가득 따라주셨다고 말했다"고 말했다.

이 전 부지사 측이 공개한 자술서에는 " 당일 늦은 시간 귀가하시며 '오늘은 늦었네요. 하지만 술 한잔해서 기분은 좋습니다'라고 말하시고, 안주는 뭐 드셨냐고 물으니 회를 드셨다고 자랑하셔서 같이 기뻐했던 기억이 있다"고 적혀 있었다.

A씨는 이날 법정에서 "당시 이 전 부지사의 얼굴이 붉어 취기가 있다는 사실을 인지할 수 있었다"며 "이후 접견 대기실 등에서 도대체 어디서 약주를 드셨느냐고 묻자, 검사님이 페트병에 소주를 담아와 종이컵에 한가득 따라주셨다고 말했다"고 밝혔다.

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이화영 동료 재소자 “검사가 종이컵에 술 따라줬다고 말해···얼굴 붉어 취기 있었다”

입력 2026.06.17 16:35

  • 김태희 기자

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국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회에서 열린 쌍방울 대북 송금 사건 관련 청문회에서 증인으로 출석한 이화영 전 경기도 평화부지사가 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회에서 열린 쌍방울 대북 송금 사건 관련 청문회에서 증인으로 출석한 이화영 전 경기도 평화부지사가 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

이화영 전 경기도 평화부지사의 국민참여재판에 증인으로 출석한 이 전 부지사의 동료 재소자가 “(이 전 부지사가) 검사님이 페트병에 소주를 담아와 종이컵에 한가득 따라주셨다고 말했다”고 말했다.

수원지법 형사11부(재판장 송병훈) 심리로 17일 열린 이 전 부지사의 국민참여재판 8차 공판에서 이 전 부지사의 변호인은 재소자 A씨가 2025년 9월 작성한 자술서를 공개했다.

A씨는 사기 혐의로 징역형을 선고받고 복역 중인 인물로 2023년 5∼6월 이 전 부지사와 수원구치소 같은 사동에 수용됐다. A씨는 이날 법정에 증인으로 출석했다.

이 전 부지사 측이 공개한 자술서에는 “(이 전 부지사가) 당일 늦은 시간 귀가하시며 ‘오늘은 늦었네요. 하지만 술 한잔해서 기분은 좋습니다’라고 말하시고, 안주는 뭐 드셨냐고 물으니 회를 드셨다고 자랑하셔서 같이 기뻐했던 기억이 있다”고 적혀 있었다.

A씨는 이날 법정에서 “당시 이 전 부지사의 얼굴이 붉어 취기가 있다는 사실을 인지할 수 있었다”며 “이후 접견 대기실 등에서 도대체 어디서 약주를 드셨느냐고 묻자, 검사님이 페트병에 소주를 담아와 종이컵에 한가득 따라주셨다고 말했다”고 밝혔다.

A씨는 이 전 부지사로부터 들은 것이라며 당시 테이블에 이 전 부지사와 김성태 전 쌍방울 회장, 검사가 마주 앉은 형태의 자리 배치도를 직접 그려 보였다.

검찰은 이 사건이 발생한지 상당 기간이 흘렀음에도 증인의 기억이 매우 구체적이라며 진술의 신빙성에 의구심을 표했다.

검찰은 “2년 넘는 시간이 지났는데 오늘 상황을 상당히 잘 기억하고 있다. 법무부에 진술서를 제출할 때 (점검 나온) 교도관이 이런 식으로 작성하라고 내용을 알려줬느냐”고 A씨를 추궁했다.

이에 A씨는 “교도관으로부터 내용을 지시받은 바 없고, (비슷한 자술서를 낸) 다른 수용자와는 층이 달라 소통할 수도 없었다”고 했다.

검찰이 “피고인이 지나가며 술을 먹었다고 이야기할 때 주변에 교도관이 있었느냐”고 묻자 A씨는 “이 전 부지사가 먼저 우리 방 앞으로 왔고, 교도관은 문단속하느라 좀 떨어져 있었다”고 답했다.

“그 정도 거리면 교도관이 들었을 것 아니냐”는 질문에 A씨는 “시야에 없었다. 흘려듣는 사적인 이야기라 교도관도 중요하게 생각하지 않았을 것”이라고 말했다.

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