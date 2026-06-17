국립암센터, 개원 25주년 기념 국제심포지엄 개최

국립암센터는 17일 개원 25주년 기념 ‘제18회 국립암센터 국제심포지엄’을 개최해 국내외 암 연구 분야 전문가들이 암 예방·조기진단·정밀의료 등 미래 암 관리 전략을 공유했다고 밝혔다.

‘국립암센터의 25주년, 암 없는 미래를 향한 비전’을 주제로 개최된 이번 심포지엄의 첫 기조강연은 미국 국립암연구소(NCI)의 앤서니 르타이 소장이 맡았다. 이어 ‘중국의 위암 치유 중심 치료: 치료 패러다임의 재정립’을 주제로 강연한 지지아푸 중국 북경대학교암병원 교수는 위암 치료가 수술 중심에서 바이오마커 기반 정밀의료 중심으로 전환되고 있다고 소개했다.

심포지엄의 첫 번째 세션에서는 국립암센터가 25년간 이룬 성과와 미래 비전을 조망하는 발표가 이어졌다. 최일주 국립암센터 위암센터 교수는 ‘위암 관리에서의 헬리코박터 파일로리의 역할’ 발표를 통해 국립암센터와 국제암연구소(IARC)가 공동 수행 중인 연구에서 검증 중인 헬리코박터 파일로리 제균치료의 위암 예방 효과를 소개했다. 해당 연구는 일반인을 대상으로 한 세계 최대 규모의 위암 예방 임상연구로 향후 국가 위암 예방정책 수립의 중요한 근거가 될 것으로 전망된다.

이어서 최귀선 국립암센터 국가암관리사업본부장의 ‘국립암센터의 성과와 미래 과제’ 발표에선 한국이 예방·검진·치료는 물론 생존자 관리와 호스피스 완화의료까지 아우르는 국가암관리체계를 구축해온 과정을 소개했다.

두 번째 세션에선 미국 정부가 암 사망률 감소를 목표로 추진하는 연구 프로젝트인 ‘캔서 문샷’ 프로그램 중 핵심 연구사업인 ‘HTAN’을 중심으로 한 최신 연구 성과들이 발표됐다. HTAN은 암의 탄생부터 전이, 치료저항성 획득까지의 전 과정을 3차원 디지털 지도로 만드는 프로젝트로, 참석자들은 암을 치료하는 단계를 넘어 암 발생 이전에 개입하는 예방·조기진단 전략의 가능성을 집중 조명했다.

미국 국립암연구소의 수디르 스리바스타바 박사와 인두 코하르 박사는 암 발생 이전 단계의 세포·분자 변화를 정밀하게 분석하는 전암 아틀라스 연구와 HTAN의 전암 단계 아틀라스 구축 프로그램을 소개했다. 미국 밴더빌트대의 켄 라우 교수는 대장 용종이 암으로 발전하는 과정을 추적한 연구 결과를 소개하면서 암이 단일 돌연변이로 발생하는 것이 아니라 다양한 세포 집단 간 경쟁과 선택 과정을 거쳐 진화한다는 사실을 제시했다.

‘환자 맞춤형 치료 전략’을 주제로 미래 암 치료의 방향성을 제시한 세 번째 세션에선 구본경 기초과학연구원 단장이 오가노이드 기반 질병 모델링과 다중 오가노이드 데이터베이스 구축 현황을 소개했으며, 최정균 카이스트 교수는 개인 맞춤형 암 백신 임상시험 결과를 바탕으로 향상된 신생항원 예측 전략을 발표했다. 황태현 미국 밴더빌트대 교수는 인공지능 기반 3차원 다중모달 프로파일링 기술을 활용한 차세대 치료 전략을 제시해 향후 환자 맞춤형 치료 전략에 대한 방향성을 공유했다.

정유석 국제심포지엄 준비위원장(국립암센터 인재경영실장)은 “이번 심포지엄은 국립암센터 개원 25주년을 맞아 세계 암 연구를 선도하는 연구자들이 한자리에 모여 미래 암 관리의 방향을 논의한 뜻깊은 자리였다”며 “암 예방부터 정밀치료, 인공지능 기반 연구에 이르기까지 다양한 혁신 기술과 연구 성과를 공유하며 글로벌 협력의 중요성을 다시 한번 확인할 수 있었다”고 말했다.

양한광 국립암센터 원장은 “국립암센터는 지난 25년간 국가암관리의 중추기관으로서 암 예방과 진단·치료·연구를 선도해 왔다”며 “국립암센터는 앞으로도 세계 유수 연구기관과의 협력을 확대하고 연구와 진료 혁신을 통해 암 정복의 미래를 앞당기는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.