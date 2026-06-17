휴온스 제천2공장, 정부 스마트공장 구축지원사업 선정

㈜휴온스가 중소벤처기업부와 보건복지부가 주관하는 ‘2026년도 부처협업형(의약품·의료기기) 스마트공장 구축지원사업’ 대상자로 선정됐다.

휴온스는 17일 제천2공장의 주사제 및 점안제 품질 관리 고도화를 목표로 하는 해당 지원사업을 2027년 3월까지 9개월간 진행한다고 밝혔다.

휴온스는 앞서 ‘스마트공장 시범공장’으로 선정됐던 제천1공장의 디지털 전환 노하우를 제천2공장에 전수해 전사적 스마트 제조 혁신을 완성한다는 계획이다. ㈜팜소프트, ㈜인팩트와 협력해 컴퓨터 시스템 평가(CSV)를 수행하고 글로벌 규제기관에 대한 실사 대응 역량을 극대화할 계획이다.

휴온스는 이번 사업을 통해 제약업계의 핵심 화두인 ‘자료 무결성’을 시스템 차원에서 보장하기 위한 4대 솔루션을 도입할 계획이다. 문서의 제정부터 폐기까지 전 과정을 전자화하는 전자문서관리시스템(EDMS), 시험 기록을 디지털로 작성하는 전자시험일지(ELN), 분석 장비의 데이터를 자동 수집하는 실험실자동화시스템(LAS) 등을 구축하고 기존 품질경영시스템(QMS)을 글로벌 수준으로 고도화하겠다는 목표다. 이를 통해 연간 7만장 이상의 종이 사용을 없애는 ‘페이퍼리스(paperless)’ 환경을 구축하고, 결재 공수를 85% 이상 절감해 행정 비효율을 제거할 수 있을 것으로 보고 있다.

송수영 휴온스 대표는 “이번 스마트공장 고도화로 글로벌 스탠더드에 부합하는 디지털 품질 경영을 통해 단순한 제조 혁신을 넘어 AI 혁신을 선도해 가겠다”며 “확보된 제조 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장 확대 및 고객 다변화에 주력하겠다”고 밝혔다.