부산시장 출마 정이한, 음료 투척 사건 ‘자작 테러극’? 경찰 수사 중

경찰, 공무집행방해 등 혐의 집중 조사 개혁신당 “정씨 탈당해···당도 피해자”

6·3 지방선거 부산시장 후보로 출마했던 정이한 전 개혁신당 후보가 ‘자작 테러극’ 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다.

부산금정경찰서는 위계에 의한 공무집행방해 등 혐의로 정씨를 수사 중이라고 17일 밝혔다. 경찰은 지난 4월27일 정씨를 상대로 발생한 ‘음료 투척 사건’의 사실 여부를 파악하고 있다.

경찰에 따르면, 당시 정씨는 부산 금정구 구서나들목 인근에서 선거유세 도중 차량 운전자 A씨(30대)가 “어린 XX가 무슨 시장 출마냐?”며 폭언하며 던진 음료 컵에 맞았다고 밝혔다. 정씨 측은 A씨가 던진 컵을 맞고 넘어지는 바람에 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌다고 주장했다.

경찰은 현장 인근 폐쇄회로(CCTV)를 확인해 A씨를 검거했다. 이후 정씨는 “이번 음료수 테러는 청년 정치인의 도전을 가로막고 민주주의 근간을 흔들려는 중대 범죄”라고 비판했다. 다만 경찰 측에 A씨의 선처를 부탁하는 내용의 탄원서를 제출하기도 했다.

이 사건은 발생 초기부터 지역 사회에서 의혹을 불러 일으켰다. 갑작스러운 범행이었지만 사진을 찍었고 119 구급차를 부르지 않았다는 점에서 의혹이 제기됐다. 또한 사건 현장인 금정구와 거리가 먼 부산진구의 병원에 입원했다는 점 등도 의문점으로 남았다.

경찰 관계자는 “선거에 영향을 주지 않기 위해 다음 날인 지난 4일 압수수색을 진행했다”며 “모든 가능성을 열어두고 수사하고 있다”고 말했다.

한편 개혁신당은 17일 입장문을 통해 “정 씨는 이미 탈당했다”며 “당 역시 이번 사안의 피해 당사자다. 사실 관계가 나오면 필요한 민·형사상 조치에 나설 것”이라고 밝혔다.

경향신문 취재진은 정씨의 입장을 듣기 위해 수차례 통화를 시도했지만 연락이 닿지 않았다.