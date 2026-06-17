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분당제생병원, 제12대 손정환 병원장 취임

입력 2026.06.17 17:07

수정 2026.06.17 17:17

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분당제생병원 손정환 신임 병원장이 17일 취임식에서 취임사를 하고 있다. 분당제생병원 제공

분당제생병원 손정환 신임 병원장이 17일 취임식에서 취임사를 하고 있다. 분당제생병원 제공

대진의료재단 분당제생병원의 새 수장으로 손정환 병원장이 취임했다.

분당제생병원은 17일 11대 나화엽 병원장 이임식과 12대 손정환 병원장 취임식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에서는 지난 임기 동안 병원을 안정적으로 이끈 나 병원장(정형외과)의 공로를 기리는 한편, 이어 손 신임 병원장(비뇨의학과)이 공식 임기를 시작했다. 손 병원장의 임기는 2028년 12월31일까지다.

손 병원장은 취임사를 통해 ‘변화를 통한 성장, 그리고 나눔’이란 경영 비전과 함께 미래 의료환경 변화에 대응하는 진료 경쟁력 강화, 안정적이고 유기적인 플랫폼형 의료시스템 구축, 환자 경험 중심의 브랜딩 강화라는 세가지 핵심 추진 방향을 제시했다. 그는 “최상의 의료서비스를 제공하는 것은 물론, 환자와 보호자가 따뜻한 정과 신뢰를 느낄 수 있는 병원을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

손 병원장은 부산대 의과대학을 졸업한 후 분당제생병원 비뇨의학과 주임과장, QI실장, 기획실장, 국제진료센터 소장, 진료부장을 역임하며 진료와 병원 경영 전반에서 다양한 경험을 쌓아왔다. 병원의 안정적인 운영과 발전을 위해 중추적인 역할을 수행하며 조직 경쟁력 강화에 기여해왔다는 평가를 받았다.

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