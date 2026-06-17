인하대병원, 대청도 섬마을 찾아 의료봉사··· 귀항 선내 응급환자도 대응

인하대병원 사회공헌지원단과 인천권역심뇌혈관질환센터가 인천 옹진군 대청도 주민 80여명을 대상으로 의료봉사 활동을 진행했다.

인하대병원은 지난 11~12일 ‘1사·1섬마을 자매결연 협약’을 체결한 옹진군 대청면을 방문해 진료 및 건강 상담을 실시했다고 17일 밝혔다.

이번 봉사에는 병원 사회공헌지원단장인 김명옥 재활의학과 교수를 비롯해 최지호 가정의학과 교수, 김소현 치과 교수 등 21명이 참여했다. 봉사단은 대청1리 경로당에 진료소를 마련해 주민들의 건강 상태를 살폈다.

인천권역심뇌혈관질환센터는 혈압·혈당·콜레스테롤 측정 및 조기증상 퀴즈 이벤트를 진행해 주민들의 호응을 얻었다. 또한 대청보건지소의 노후 건강부스를 재정비하고 옹진군민 맞춤형 전단과 홍보 물품을 배치하는 등 주민들의 정보 접근성을 높이기 위한 작업도 수행했다. 이어 대청119지역대를 방문해 현장의 애로사항을 청취하는 간담회를 개최하며 도서지역 응급 이송 협력 체계를 강화했다.

함께 방문한 의용공학팀은 대청보건지소의 의료장비를 점검하고 수리·정비 필요 사항을 확인하며 소통했다.

봉사단은 당초 봉사 이튿날에 소청도로 이동해 가정방문형 의료봉사를 계획했으나 짙은 해무로 선박 운항이 통제되면서 이번 일정은 대청도에 집중됐다. 소청도 가정방문은 다음 활동에 이어가기로 했다.

봉사단의 인술은 귀항하는 여객선 안에서도 이어졌다. 인천연안여객터미널 도착을 앞두고 60대 여성 승객이 선내 복도에서 갑자기 의식을 잃고 쓰러지자 인천권역심뇌혈관질환센터 임선혜·김해빈·윤세연 간호사와 가정의학과 이민주 간호사 등이 즉각 응급처치에 나서 환자는 곧 의식을 되찾았다. 이후 혈압·혈당을 점검한 결과 모두 정상 범위로 확인됐으나 의료진은 만일을 대비해 119구급대를 불러 인근 병원으로의 안전한 이송을 도왔다.

김명옥 사회공헌지원단장은 “지리적·물리적 문제로 병원 문턱을 넘기 어려운 섬 주민들에게 직접 찾아가는 의료를 실천하는 것이 이번 봉사의 가장 큰 의미”라며 “뱃길 위에서 벌어진 응급 상황에서도 우리 의료진이 망설임 없이 나서준 것처럼 인하대병원은 어디서든 환자 곁에 있는 병원이 되겠다”고 말했다.