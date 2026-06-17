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‘식객’ 허영만 건강 이상으로 입원…‘백반기행’ 등 활동 중단

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본문 요약

만화가 허영만이 건강 이상으로 대외 활동을 중단한다.

주식회사 허영만은 17일 입장문을 내고 "최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생해 현재 의료진의 권고에 따라 병원에 입원해 치료와 회복에 전념하고 있다"며 "당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정"이라고 밝혔다.

회사 측은 TV조선에서 방영 중인 <식객 허영만의 백반기행> 시즌1을 마무리하기로 했다며 "지난 7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 그리고 시청자 여러분께 깊이 감사드린다"고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘식객’ 허영만 건강 이상으로 입원…‘백반기행’ 등 활동 중단

입력 2026.06.17 17:43

  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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만화가 허영만이 2024년 8월 전남도립미술관에서 열리고 있는 ‘종이의 영웅, 칸□의 서사’ 전시에서 <날아라 슈퍼보드>에 등장하는 캐릭터 저팔계 앞에서 포즈를 취하고 있다. 광양|이영경 기자

만화가 허영만이 2024년 8월 전남도립미술관에서 열리고 있는 ‘종이의 영웅, 칸□의 서사’ 전시에서 <날아라 슈퍼보드>에 등장하는 캐릭터 저팔계 앞에서 포즈를 취하고 있다. 광양|이영경 기자

만화가 허영만(79)이 건강 이상으로 대외 활동을 중단한다.

주식회사 허영만은 17일 입장문을 내고 “최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생해 현재 의료진의 권고에 따라 병원에 입원해 치료와 회복에 전념하고 있다”며 “당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정”이라고 밝혔다.

회사 측은 TV조선에서 방영 중인 <식객 허영만의 백반기행> 시즌1을 마무리하기로 했다며 “지난 7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 그리고 시청자 여러분께 깊이 감사드린다”고 전했다.

TV조선은 “곧 여든을 맞는 허 화백의 건강상의 이유로 여정을 일단락 짓게 됐다”며 “시청자들의 아쉬움을 달래기 위해 7년간의 감동과 맛의 여정을 총망라한 ‘스페셜 편’을 방송할 예정”이라고 밝혔다.

오는 21일 오후 7시50분 방송되는 스페셜 방송에선 그동안 ‘백반기행’에 출연한 365명의 초대 손님과 허 화백이 나눈 이야기, 허 화백이 찾아간 전국 팔도 2131개 밥상을 되돌아본다.

1947년(호적상 1949년) 전남 여수에서 태어난 허 화백은 1974년 ‘집을 찾아서’로 한국일보 신인만화 공모전에 당선돼 만화계에 데뷔했으며 같은 해 소년한국일보에 연재한 만화 <각시탈>로 이름을 알렸다. 이후 <날아라 슈퍼보드>, <비트>, <타짜>, <식객> 등 영상화된 작품들로 대중에게 널리 사랑받았다.

허 화백은 2019년부터 TV조선 <식객 허영만의 백반기행>을 통해 전국 곳곳의 밥상을 소개해왔다.

식객·타짜···12만장 쌓아올린 만화 50년, 허영만 “이젠 웹툰 도전”

올해로 데뷔 50주년을 맞은 만화가 허영만은 ‘만화의 매력’에 대해 이렇게 말한다. 한국 만화의 전설 허영만의 50년 만화 인생을 조망하는 전시 ‘종이의 영웅, 칸□의 서사’가 전남 광양시 전남도립미술관에서 열린다. 공립미술관에서 허영만의 작품세계 전체를 조망하는 전시가 열리는 것은 이번이 처음이다. 5일 전남도립미술관에서 열린 기자간담회에서 허영만은...

https://www.khan.co.kr/article/202408060600071

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