오늘날 세계는 강대국 간 패권 경쟁과 극우 부상에 따른 민주주의 위기로 격변의 시기를 맞고 있다. 2차 세계대전 이후 규칙에 기반한 ‘자유주의 국제질서’가 저물고 있다는 진단마저 나온다. 러시아·우크라이나 전쟁에 이어 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 벌어지고 미국의 관세전쟁으로 자유무역 질서가 훼손되고 다자주의 역시 동력을 상실했다. ‘낡은 것은 갔지만 새것이 아직 오지 않은’ 과도기에 위력이 혼돈을 만들어내는 형국이다. 갈수록 커지는 불확실성이 역설적으로 협력을 바탕으로 한 공존의 필요성을 부각시키고 있다. 그 필요성을 가장 크게 느끼고 있는 나라가 한국이다. 미·중 경쟁에서 균형을 잡는 소극적 역할에서 벗어나 새 국제협력 질서를 만드는 데 한국이 적극적으로 나서야 한다.

경향신문이 17일 ‘위력의 시대 - 힘의 세계에서 공존의 길을 묻다’를 주제로 개최한 <2026 경향포럼>은 격변하는 국제질서를 진단하고 새로운 공존을 위한 다양한 의견들이 교환된 자리였다. 포럼에 참석한 국내외 전문가들은 자유주의 국제질서가 중대한 도전에 직면해 있다는 데 의견이 일치했다. 벨기에의 최연소 총리를 지낸 샤를 미셸 전 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장은 “미국은 지금 일방주의로 가고 있다”며 “다양한 국제분쟁 해결 기구가 있지만 미국은 이를 끊임없이 반대하고 고치려 했다”고 말했다. 자유세계의 리더로 국제협력을 이끌어온 미국이 자국 중심주의로 치닫고 국제사회가 각자도생으로 나아가는 와중에 인공지능(AI) 패권 경쟁이 고삐 풀린 채 진행되는 현상에 대한 우려도 제기됐다. 충분히 통제되지 않은 기술을 경쟁적으로 적용하고 있지만 AI의 위험성에 대한 규제 논의는 더디다는 것이다. 마이클 바스카 마이크로소프트 AI 전략·커뮤니케이션 리더는 “이제 어떤 단일국가도 AI의 위험을 독자적으로 관리할 수 없다”고 지적했다. 인류가 기후위기라는 공통과제에 대응해 만든 ‘기후변화에 관한 정부 간 협의체’(IPCC)처럼 AI 위험을 규제할 국제기구를 조속히 설립해야 한다.

한국은 전후 규칙에 기반한 국제질서의 수혜를 입고 성장한 나라다. 규칙보다 힘이 좌우하는 국제질서는 한국에 리스크로 작용할 수 있다. 이를 극복하기 위해 한국이 수동적 관찰자에서 벗어나 적극적 ‘룰 세터’(규칙 제정자) 역할을 할 필요가 있다는 주문이 나왔다. 문정인 연세대 명예특임교수는 “강자가 하고 싶은 것을 마음대로 하고, 약자는 운명을 수용해야 하는 상황을 피하려면 중견국 연합이 필요하다”며 한국이 주도적 역할을 해야 한다고 강조했다. 빌라하리 카우시칸 전 싱가포르 외교부 차관도 “주요국 간의 긴장이 나쁘기만 한 것은 아니다”라며 “긴장이 있을 때 기회가 생기고 주체성을 행사할 수 있다”고 했다. 한국이 강대국 간 경쟁의 틈바구니 속에서 생존하는 데 머물 것이 아니라, 인류 공존의 길을 만들어 나가는 데 주도적 역할을 해야 한다.