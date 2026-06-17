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일복이 이복이 삼복이

입력 2026.06.17 20:07

수정 2026.06.17 20:08

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  • 임의진 시인

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[임의진의 시골편지]일복이 이복이 삼복이

언제고 말했지만 외국인들이 내 이름을 지 맘대로 이매진이라 부른다. 안경도 똥그랗고 존 레넌을 닮았다나. 요샌 기관에 관장 노릇을 봐주고 있어 단정하게 머리를 자르고 댕긴다. 메뚜기도 한철, 내 방랑도 소싯적 얘기다. 이매진, 성을 갈아버렸네. 한국식으로 하자면 이씨 왕조, 이성계 후예인가. 내 스승 목사님이 함경도 함흥 분이시다. 이씨 왕조가 함흥에서 생겨났대. 언젠가 국중박에서 함흥 관련 전시를 했었는데, ‘함흥차사’ 얘기도 그때 알았지.

나는 순우리말 이름도 하나 가지고 있는데 ‘어깨춤’이야. 알콩달콩 어깨춤이라고 부르던 아이가 있었다. 성년이 되더니 쑥스러운가 선생님~ 어쩌고 멋대가리 없이 부르덩만. 아이 때가 귀여웠는데, 재미가 없어졌다. 한창 한글 이름을 짓는 바람이 불었지. 요샌 어떠한지 모르겠다.

식당에 가면 닭도리탕을 닭찜, 오프너를 병따개, 요지는 이쑤시개, 오봉은 쟁반, 사라는 접시, 스시는 초밥, 스트로는 빨대, 디저트는 후식, 이렇게 우리말 사용은 어떤가. 대학생 때 당구장에 가면 일본어가 넘쳤다. “아야~ 다마를 히내리 넣어서 나메로 쳐라잉.” 공을 틀어서 얇게 치라는 소리다. 당구장에 쌩돈 꼬라박은 선수는 쌩하니 알아먹는다.

복자 돌림 이름 얘길 아는데, 일복이는 일복이 많아서 고생. 이복이는 이복동생도 아닌데 그딴 취급. 삼복이는 더위를 잘 먹어 땀을 삐죽빼죽 흘리고 다닌대. 아이고 광복까지 태어나면 대한민국 만세 부르자꾸나. 최근에 알게 된 방송국 친구 이름이 순우리말 이름. 하도 고와서 명함을 안주머니에다 챙겼다. 이름이 예쁘면 사람조차 온통 환하고 맑아 보여.

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