느닷없이 아침 모임을 운영하기 시작했다. 이름하여 기지개 모임. 아침에 눈뜨자마자 세수도 안 하고 줌으로 모여서 기지개를 켜고 각자 하고 싶은 일을 하는 모임이다. 아침에 일어나고 싶은 누구든 참여할 수 있으며, 그 외에는 거의 내용 없음에 가깝다. 이 공기 같은 모임을 누가 연다는 사실과 누군가 참여한다는 게 놀랍게 느껴질 수 있다. 아침이 내 전매특허도 아니고 누구든 마음먹으면 일어나 할 일을 할 수 있으니 말이다. 고백하지만 이 모임은 누구보다 나를 위한 것이다.



지나온 삶은 잠과의 사투에 가까웠다. 어릴 적에는 쏟아지는 잠과 싸웠다. 버스에서 졸다 종점까지 가는 게 일상이어서 매일 학교에 늦었다. 제시간에 가면 선생님이 놀라서 칭찬할 정도였다. 아무 때나 사라져서는 책상 밑이나 방송실 구석이나 들판 한가운데에서 자는 모습으로 발견됐다. 나이가 들어서는 오지 않는 잠과 싸웠다. 어느 순간부터 말라버린 수도꼭지처럼 잠이 오지 않았다. 모두가 잠든 새벽에야 눈이 똘망해졌다. 해가 뜨고 나서야 비척대며 침대에 쓰러졌다. 몇년 동안 하루도 빠짐없이 수면제를 먹었다. 아침과는 서먹하고 밤은 껄끄러우니 하루가 정돈 안 된 방처럼 어지러웠다.



아침에 일어나는 것, 모두가 평범하게 해내고 있는 듯 보이는 그 일이 나에게는 가장 오랜 소원이었다. 매해 새해 다짐을 할 때마다 적고 또 적었다. 일찍 일어나기. 여전히 하루 앞에서 나는 겁에 질려 있었다. 소위 말하는 갓생을 살고 싶었던 것이 아니다. 미러클 모닝을 하고 싶었던 것도 아니다. 그저 평탄히 밤을 넘어 아침에 오고 싶었다. 그래서 이 모임을 만들었다. 귀여운 개구리가 난데없이 기지개를 켜고 있는 포스터를 만들고 사람들을 모집했다. 놀랍게도 사람들이 왔다. 아침 여섯 시면 번쩍 눈을 뜬 지 두 계절이 지났다. 효과는 분명하다. 더 이상 내 앞에 주어진 하루와 싸우지 않는다는 것이다.



내가 아침을 낯설어한다는 것을 깨닫는다. 가본 적 없는 여행지처럼, 아침은 낯선 공간처럼 느껴졌다. 물론 아침은 거기 있었고 내가 찾아가지 않았을 뿐이다. 학교에 가야 해서, 직장에 가야 해서, 약속이 있어서 아침을 찾은 적은 있다. 하지만 오롯이 아침을 보러 간 적은 없었다. 정확히 말해서 내 삶에 아침은 존재한 적이 없었다.



같은 시간에 같은 자리에 앉아 매일의 하늘을 보면서 알게 되었다. 나만 매일 마음이 다른 줄 알았는데, 하늘도 매일 변한다는 것. 분명 어제는 이 시간에 아직 어두웠는데 오늘은 해가 떠오르네. 어제와 오늘의 해는 결코 같은 방식으로 밝아오지 않았다. 오늘이 내게 처음이듯, 하늘도 오늘이 처음이었다. 지구가 움직이고 있다는 자명한 사실을 아침을 맞이하는 일로 깨닫게 될 줄 몰랐다.



평생 등 돌리고 있던 아침과 화해하는 중이다. 아침에 지거나 이기려는 마음 없이 아침으로 간다. 기지개를 켜고 뭐라도 한다. 차를 내려 마시고, 일기를 쓰고, 어제 까먹었던 일들을 불러내고, 언젠가 해야지 생각만 했던 일들을 사부작사부작 한다. 이 시간을 스스로에게 선물한 다른 얼굴들을 본다. 하늘이 변하고 지구가 움직이는 고요한 소리를 듣는다. 그 안에서 마음이 오르고 내린다. 새로운 마음이 더러 흘러온다. 맑아도, 흐려도, 기뻐도, 슬퍼도. 오늘이 처음인 하늘이 어김없이 밝아온다.