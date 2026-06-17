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트럼프 “이란과 합의 최종안 아냐···마음에 안 들면 다시 폭탄 투하”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 체결한 종전 양해각서가 최종 합의가 아니라며 마음에 들지 않을 경우 군사 행동을 재개할 수 있다고 경고했다.

트럼프 대통령은 17일 프랑스에서 열린 주요 7개국 정상회의에서 이란과의 합의에 대해 "MOU일 뿐"이라며 "마음에 들지 않으면 우리는 다시 그들을 향해 총을 쏘고 그들의 머리 위에 폭탄을 투하할 것"이라고 밝혔다.

이어 "내 마음에 들지 않거나 그들이 제대로 행동하지 않으면 우리는 곧바로 폭격에 나서 그들의 머리 한가운데를 정통으로 때릴 것이다. 알겠나?"라고 거듭 말했다.

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트럼프 “이란과 합의 최종안 아냐···마음에 안 들면 다시 폭탄 투하”

입력 2026.06.17 20:17

수정 2026.06.17 20:37

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  • 최경윤 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)가 최종 합의가 아니라며 마음에 들지 않을 경우 군사 행동을 재개할 수 있다고 경고했다.

로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 17일(현지시간) 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 이란과의 합의에 대해 “MOU일 뿐”이라며 “마음에 들지 않으면 우리는 다시 그들을 향해 총을 쏘고 그들의 머리 위에 폭탄을 투하할 것”이라고 밝혔다.

이어 “내 마음에 들지 않거나 그들이 제대로 행동하지 않으면 우리는 곧바로 폭격에 나서 그들의 머리 한가운데를 정통으로 때릴 것이다. 알겠나?”라고 거듭 말했다.

트럼프 대통령은 또 MOU 문안에 “(이란에 대한) 즉각적인 제재 완화가 포함돼 있지 않다”며 관련 내용은 추후 이야기하겠다고 말했다.

그는 시리아 지도자와 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라 문제에 대해서 논의했다고도 언급했다. 트럼프 대통령은 이스라엘이 미·이란 간 종전 합의 이후에도 레바논에서 철수하지 않겠다는 입장을 밝히자, 시리아에게 헤즈볼라 문제 처리를 맡겨야 한다고 주장한 바 있다.

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