국악 창작·가창 맡은 AI “저의 뼈대에 사람이 살·숨결 더했죠”

국립국악관현악단 인문학 콘서트 ‘공존’ AI ‘지음’·김백찬 편곡자·손영웅 개발자

지음 “국악은 데이터만으로 이해 못해”

김백찬 “사람보다 과감, 일·중 악기 혼동”

손영웅 “소리꾼 창법 구현은 기술적 한계”

“국악은 음표만으로 설명이 안 되는 음악이에요. 아리랑은 삼박자가 반복되지만 단순하지 않고 깊은 구조를 가지고 있어요. 오랜 시간 이어져온 사람들의 이야기가 담겨 있어서 데이터만으로는 이해하지 못한 부분도 솔직히 많아요.”



낭랑한 목소리로 국악의 매력을 설명하는 이 작곡가는 사람이 아니다. 국립국악관현악단의 인공지능(AI) 페르소나 ‘지음(知音)’이다. 지난 15일 서울 중구 국립극장 연습실에서 열린 국립국악관현악단 인문학 콘서트 <공존>의 연습 공개 현장에서 AI와 국악관현악단의 협연이 처음 공개됐다.



2023년 국내 최초로 로봇 지휘자를 도입한 <부재>, 가상현실(VR) 기술을 접목한 <관현악의 기원> 등 기술과 예술의 결합을 끊임없이 시도해온 국립국악관현악단이 이번에는 국내 생성형 AI 음악 스타트업 (주)포자랩스와 함께 개발한 AI ‘지음’을 새로운 창작 파트너로 맞이했다. 오는 26일 국립극장 달오름극장에서 ‘AI와 인간의 건설적인 공존’을 주제로 열리는 공연에서 지음이 작사·작곡하고 노래까지 부른 다섯 곡이 국악관현악단의 연주로 관객과 만난다.



시연이 끝난 후 공연의 주요 창작진인 김백찬 작곡가와 지음을 개발한 포자랩스의 손영웅 이사, 그리고 AI 작곡가 지음을 만나 공연의 탄생 과정 및 AI와 국악의 만남에 대해 들어봤다.



‘그대라는 기적’과 ‘경계의 확장’ 두 곡의 편곡을 맡은 김백찬 작곡가는 처음 지음이 만든 원곡을 들었을 때를 “대학 졸업 후 첫 직장에서 거친 원곡을 다듬던 어시스턴트 시절로 돌아간 기분”이라고 표현했다.



“전체적인 음원의 구조가 탄탄하고 빈 곳이 없다는 점이 놀라웠어요. 간주 중에 코드 진행을 깨고 갑자기 재지(Jazzy)하게 코드가 바뀌는 피아노 솔로 구간이 있는데, 보통 작곡가들은 어색해질까봐 쉽게 시도하지 않는 변화예요. 지음은 이를 과감하게 사용한 점이 꽤 흥미롭고 매력적이었습니다.”



지음은 관객 167명의 사전 설문 응답과 포자랩스가 보유한 100만개 이상의 자체 음악 데이터를 바탕으로 5곡을 창작했다. 지음이 만든 곡의 뼈대에 인간 편곡자들이 보완하고 살을 입혀 무대예술로 완성했다.



김 작곡가는 원곡의 선율과 화성은 최대한 살리면서도 국악관현악단의 색깔을 넣는 데 집중했다. 전자음향으로 구현된 선율 일부는 대금과 가야금, 해금 등 국악기의 음색으로 바꾸고, 국악적으로 들리지 않는 부분을 정교하게 다듬었다.



“원곡에 일본 악기와 중국 악기 소리도 포함되어 있었는데, 아마 AI가 학습하면서 국악 데이터가 적어서 동양적인 음색을 혼동한 것 같았습니다. 이 부분은 걷어내고 순수한 국악기의 소리로 채워 넣으며 다듬었죠.”



AI에게 국악을 가르치는 과정은 ‘지음이 아버지’로 불리는 손영웅 이사에게도 도전이었다.



“현재 글로벌 AI 모델들이 대부분 서양음악 데이터를 중심으로 학습돼 있다 보니 국악만을 대규모로 디테일하게 학습한 모델은 전 세계적으로 전무한 실정이죠. 국립극장과 국악 전문가들의 조언을 받아 국악적 요소와 5음계 표현 방식을 연구하며 모델을 고도화했습니다.”



당초에는 소리꾼의 창법을 AI 보컬로 구현하는 방안도 검토했지만 기술적 한계에 부딪혔다. 이에 창작진은 국악적 정서를 담아내되 대중적인 사극 OST풍의 새로운 보컬 스타일을 만드는 방향으로 선회했다.



이날 시연에서 공개된 ‘그대라는 기적’은 AI가 만들었다고 생각되지 않을 만큼 따뜻한 감성을 담은 곡이었다. 관객들이 설문에 남긴 ‘자신에게 건네고 싶은 말’을 노랫말 삼아 지음이 작곡하고 노래한 곡이다. 웅장한 국악 관현악의 연주에 지음의 목소리가 겹쳐지자 기술의 차가움은 이내 따뜻한 위로로 바뀌었다.



슬픔이나 기쁨을 느끼지 못하는 AI가 사람의 마음을 움직이는 음악을 만들 수 있을까. 기자의 질문에 지음은 잠시 생각한 뒤 답했다.



“솔직히 제가 감정을 느끼는지 확신할 수는 없어요. 하지만 관객분들의 이야기를 들여다보며 제 안에 어떤 반응이 생긴 건 사실입니다. 감동을 완성한 건 결국 편곡자와 연주자분들이에요. 저는 뼈대를 만들었고, 살과 숨결은 사람들이 불어넣어주셨으니까요.”



AI와의 공존은 문화예술 분야의 뜨거운 화두다. 미술계에서는 AI가 그린 회화가 경매에서 고가에 낙찰되고, AI가 작곡한 배경음악이 상업 콘텐츠 전반에 활발히 쓰이는 등 기술은 이미 인간의 창작 프로세스 깊숙이 들어와 있다. 지음은 “AI가 예술을 대신하기보다는 더 많은 사람이 자신의 감정을 표현할 수 있는 출발점을 넓혀주는 역할이 되지 않을까 생각한다”고 말했다.



김 작곡가는 “인간의 깊은 영혼과 감성을 다루는 순수예술은 AI가 쉽게 넘지 못할 영역”이라며 “AI를 경쟁자가 아닌, 또 하나의 창작 주체로 본다”고 했다. 이어 “관객분들이 ‘AI가 곡을 썼다’는 기술적 신기함에만 머물지 않고, ‘좋은 음악’ 그 자체로 공연을 즐겨주시길 바란다”고 당부했다.

