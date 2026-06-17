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본문 요약

미국의 대표적 대중음악 시상식인 그래미상이 K팝을 아우르는 아시안 팝을 대상으로 한 새로운 상을 만들면서 그룹 방탄소년단과 블랙핑크 등 K팝 가수들의 그래미상 수상 가능성이 한층 높아졌다.

그래미 어워즈를 주최하는 미국 음반산업 단체인 레코딩 아카데미는 16일 내년도 시상식에 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' '베스트 라틴 송' '베스트 트래디셔널 팝 보컬 퍼포먼스' '베스트 R&B 컬래버레이션 또는 듀오·그룹 퍼포먼스' '베스트 트래디셔널 포크 앨범' 등 5개 부문을 추가하기로 했다고 밝혔다.

베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문은 K팝과 J팝, C팝 등 하나 또는 그 이상의 아시아 국가 언어를 유의미하게 사용한 작품을 대상으로 한다.

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그래미, 아시안 팝 부문 신설…BTS, 최초 수상할까

입력 2026.06.17 20:26

수정 2026.06.17 20:29

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  • 윤승민 기자

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미국의 대표적 대중음악 시상식인 그래미상이 K팝을 아우르는 아시안 팝을 대상으로 한 새로운 상을 만들면서 그룹 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 K팝 가수들의 그래미상 수상 가능성이 한층 높아졌다. 그래미 어워즈를 주최하는 미국 음반산업 단체인 레코딩 아카데미는 16일(현지시간) 내년도 시상식에 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’ ‘베스트 라틴 송’ ‘베스트 트래디셔널 팝 보컬 퍼포먼스’ ‘베스트 R&B 컬래버레이션 또는 듀오·그룹 퍼포먼스’ ‘베스트 트래디셔널 포크 앨범’ 등 5개 부문을 추가하기로 했다고 밝혔다.

베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문은 K팝과 J팝(일본 팝음악), C팝(중국 팝음악) 등 하나 또는 그 이상의 아시아 국가 언어를 유의미하게 사용한 작품을 대상으로 한다. 아시아 출신이거나 현지에서 인정받는 아시안 팝 음악 가운데 예술적 우수성이 높은 아티스트에게 시상한다. 그래미 측은 아시안 팝이 글로벌 음악업계에 미치는 영향력이 커지고 있다는 점을 인정해 이를 신설하게 됐다고 설명했다.

그간 방탄소년단과 블랙핑크 로제 등 K팝 가수들은 그래미상에 도전했지만, 수상에는 이르지 못했다. 방탄소년단의 ‘다이너마이트(Dynamite)’ ‘버터(Butter)’와 로제의 ‘아파트(APT.)’ 등은 그래미 시상식 무대에 섰지만 수상은 불발됐다. 올해 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 K팝 장르로서는 처음 그래미 어워즈를 받은 바 있다.

김도현 대중음악평론가는 “K팝이 노미네이트될 수 있는 부문이 생겼기 때문에, 전보다 많은 K팝 아티스트들이 입후보하고 무대를 펼칠 기회가 많아질 것”이라고 내다봤다. 새로운 부문이 신설된 제69회 그래미 시상식은 내년 2월 열린다.

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