창간 80주년 경향신문

효성그룹, 서울에 첫 데이터센터 개관

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

효성그룹이 서울에 첫 데이터센터를 열며 관련 사업을 공식적으로 시작했다.

30㎿ 규모의 STT 서울1은 효성중공업과 데이터센터 운영 기업 'ST 텔레미디어 글로벌 데이터 센터스'의 합작법인 '효성-STT GDC'의 첫 데이터센터다.

싱가포르에 본사를 둔 STT GDC는 아시아와 유럽 12개국에 걸쳐 100개 이상의 데이터센터 포트폴리오를 운영하며, 약 2.3GW 규모를 보유한 글로벌 데이터센터 전문 기업이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

효성그룹, 서울에 첫 데이터센터 개관

입력 2026.06.17 20:32

수정 2026.06.17 20:33

펼치기/접기
  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

싱가포르 기업 합작 ‘STT 서울1’

조현준 회장 “AI 생태계 혁신 시동”

효성그룹이 서울에 첫 데이터센터를 열며 관련 사업을 공식적으로 시작했다.

효성은 지난 16일 서울 금천구 가산동에 있는 ‘STT 서울1’에서 개관식을 가졌다고 17일 밝혔다. 30㎿(메가와트) 규모의 STT 서울1은 효성중공업과 데이터센터 운영 기업 ‘ST 텔레미디어 글로벌 데이터 센터스(STT GDC)’의 합작법인 ‘효성-STT GDC’의 첫 데이터센터다.

싱가포르에 본사를 둔 STT GDC는 아시아와 유럽 12개국에 걸쳐 100개 이상의 데이터센터 포트폴리오를 운영하며, 약 2.3GW(기가와트) 규모를 보유한 글로벌 데이터센터 전문 기업이다.

효성 측은 서울 도심에 있는 STT 서울1은 강남·여의도 등 주요 비즈니스 거점과 가까워 데이터 전송 지연을 최소화할 수 있다고 설명했다. 또 설비 점검이나 장애 상황에서도 서버가 중단되지 않고, 높은 수준의 서비스 연속성과 운영 안정성을 확보했다고 강조했다.

효성은 계열사 간 시너지를 기반으로 차별화된 인공지능(AI) 데이터센터 사업모델 구축에 나설 계획이다. 효성중공업은 초고압 변압기·차단기 등 전력기기와 에너지 효율 기술을 기반으로 AI 데이터센터 운영 안정성과 전력 효율성을 동시에 확보한다. 효성ITX는 클라우드, 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 등 기존 IT 비즈니스 비결을 AI 데이터센터 운영 전반에 접목한다.

이날 개관식에 참석한 조현준 효성그룹 회장은 “오래전부터 데이터가 ‘21세기의 원유’가 될 것을 확신하고, AI 경쟁력이 곧 국가 경쟁력인 시대를 내다보며 수도권인 이곳 가산에 AI의 심장 역할을 할 데이터센터 구축에 나섰다”며 “데이터센터 사업을 효성의 새로운 성장동력으로 키워, 대한민국을 넘어 글로벌 AI 생태계의 패러다임을 바꾸어 나가겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글