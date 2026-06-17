미, 앤트로픽 AI 수출 통제 이유로 K통신사 거론 촉각

‘중국과 연관성 의심되는 한국 통신회사’ 최상위 ‘미토스5’ 등 차단 보도 이통 3사, 중 화웨이 장비 도입 탓 추정…접근권 확보 SKT “사실무근”

미국 정부가 앤트로픽의 최상위 인공지능(AI) 모델인 ‘미토스5’ ‘페이블5’에 대해 수출 통제를 발표한 배경에 ‘중국과의 연관성이 의심되는 한국 통신회사’가 있다는 외신 보도가 나오면서 17일 한국 통신업계가 촉각을 세우고 있다. 국내 이동통신 3사는 관련성이 없다는 입장이나, 앤트로픽 사태가 장기화할 경우 파장이 미칠 수 있다는 관측이 나온다.



워싱턴포스트(WP)는 지난 15일(현지시간) 백악관 당국자들의 말을 인용해 도널드 트럼프 행정부가 앤트로픽으로부터 미토스 추가 접근 권한이 부여된 기관들 중 “중국과 연계됐다는 의혹을 받는 한국 통신회사(a South Korean telecommunications company)”가 포함된 사실을 발견했다고 보도했다.



앤트로픽은 이 회사의 접근권을 취소(revoke)했으나, 미 정부가 앤트로픽의 민감기술 보호 역량에 대한 신뢰를 잃으면서 모든 외국 국적자의 접근을 차단하는 수출 통제로 이어졌다는 것이다.



WP 보도에서 구체적인 회사명은 언급되지 않았다. 한국 통신 3사 중 미토스 접근권을 공식 확보한 곳은 SK텔레콤으로, 이달 초 한국인터넷진흥원, 삼성전자, SK하이닉스 등과 함께 앤트로픽이 주도하는 보안연합체 ‘프로젝트 글래스윙’에 합류했다.



SKT는 “해외 언론의 익명의 정부 관계자발 보도에 대해 사실 여부를 확인하기가 어렵다”면서도 “중국과 연계되어 있다는 것은 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다. 또한 앤트로픽 AI 모델 수출 통제가 전 세계를 대상으로 한 것인 만큼 미 정부와 앤트로픽 간 대화를 통해 원만하게 해결되기를 기대하는 것으로 알려졌다.



KT와 LG유플러스는 미토스 접근권이 애당초 없었기 때문에 관련이 없다는 입장이다. KT는 “해당 사항이 없다”, LG유플러스도 “미토스 접근권을 신청한 사실 자체가 없다”고 밝혔다.



다만 국내 통신 3사 모두 유선망에선 화웨이 통신장비를 도입한 것으로 알려졌다. 앞서 LG유플러스는 트럼프 대통령 첫 재임기인 2019년 무렵 ‘화웨이 제재’가 본격화됐을 당시 화웨이의 무선 통신장비를 사용한다는 이유로 미국으로부터 압박을 받은 적 있다.



지난해 해킹 사고로 곤욕을 치른 통신업계는 이번 사태가 장기화할 경우 ‘AI 보안’ 논란에 연루될 가능성도 경계한다.



하워드 러트닉 미 상무장관은 지난주 앤트로픽에 보낸 서한에서 외국 국적자들에게 최첨단 AI 모델 접근권을 제공할 때 정부 허가(permission)가 필요하다고 밝혔다고 블룸버그가 전했다. 외국 기관·개인이 미토스나 페이블을 사용하려면 건별로 미 정부로부터 수출 허가(라이선스)를 받아야 할 수도 있는 셈이다.

