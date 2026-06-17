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신규 원전·SMR 부지 선정에 영덕·기장군 “환영”

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본문 요약

신규 원전 2기 건설 부지로 선정된 경북 영덕군 지역 주민들은 대체로 환영하는 분위기다.

김진덕 영덕산불대책위원회 상임위원장도 기자와의 통화에서 "영덕군민 대다수가 원전 유치에 찬성한 것으로 나타난 만큼 지역은 축제 분위기"라며 "인구는 줄고 산불 피해까지 겹친 데다 경기도 좋지 않아 지역 분위기가 많이 어려웠다. 원전 유치로 분위기를 반전시킬 수 있을 것"이라고 말했다.

영덕군이 지난 2월 여론조사 전문업체 리얼미터와 리서치웰에 의뢰해 지역 주민 1400여명을 대상으로 실시한 여론조사에서 응답자 중 86.18%가 신규 원전 유치에 찬성한다고 답했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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신규 원전·SMR 부지 선정에 영덕·기장군 “환영”

입력 2026.06.17 20:56

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김광열 영덕군수가 지난달 19일 영덕군청에서 기자회견을 열어 원전 유치 호소문을 발표하고 있다. 영덕군 제공

김광열 영덕군수가 지난달 19일 영덕군청에서 기자회견을 열어 원전 유치 호소문을 발표하고 있다. 영덕군 제공

신규 원전 2기 건설 부지로 선정된 경북 영덕군 지역 주민들은 대체로 환영하는 분위기다. 신규 원전 유치가 인구 감소와 경기 침체를 돌파할 계기가 되기를 기대하고 있다. 지난해 대형 산불 피해까지 겹치면서 지역 재건과 경제 회복을 위해 원전 유치가 필요하다는 의견이 많다.

김광열 영덕군수는 17일 입장문을 내고 “단순히 국책사업 하나를 유치한 것을 넘어 영덕의 100년 미래를 새롭게 설계할 수 있는 역사적인 결정”이라고 밝혔다.

김진덕 영덕산불대책위원회 상임위원장도 기자와의 통화에서 “영덕군민 대다수가 원전 유치에 찬성한 것으로 나타난 만큼 지역은 축제 분위기”라며 “인구는 줄고 산불 피해까지 겹친 데다 경기도 좋지 않아 지역 분위기가 많이 어려웠다. 원전 유치로 분위기를 반전시킬 수 있을 것”이라고 말했다.

영덕군이 지난 2월 여론조사 전문업체 리얼미터와 리서치웰에 의뢰해 지역 주민 1400여명을 대상으로 실시한 여론조사에서 응답자 중 86.18%가 신규 원전 유치에 찬성한다고 답했다. 찬성 이유로는 ‘인구 유입과 지역경제 활성화’가 가장 많았다.

다만 청정 지역인 영덕을 지켜야 한다는 의견도 있다. 영덕 주민 이모씨(50대)는 “내 고향에 원전이 들어온다고 좋아하는 것 자체가 비정상적인 것 아니냐”며 “20대, 30대 청년은 없고 노인들만 남아 있으니 보상금이라도 받자는 마음에 대부분 찬성하는 것 같아 씁쓸하다”고 말했다.

영덕핵시설저지30km연대 측은 영덕군이 진행한 여론조사가 충분한 숙의 과정 없이 이뤄진 졸속 조사라고 반발했다. 박혜령 영덕핵시설저지30km연대 준비위원은 “단 이틀간 전화로 시행된 여론조사를 통해 영덕군은 80%가 넘는 군민이 신규 원전 건설에 찬성했다고 여론을 호도했다”며 “반대 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

국내 첫 소형모듈원자로(SMR) 건립지로 확정된 부산 기장군도 반기는 분위기다. 이창호 장안읍현안대책위원장은 “기장군민 모두가 노력해서 얻은 결과”라며 “일반 원전이 아닌 SMR 초도호기 유치의 기회를 얻었다는 점이 중요하다. 다양한 지원금을 통해 낙후된 장안 지역이 발전할 수 있는 동력을 얻었다”고 말했다.

[속보] 신규 대형 원전은 경북 영덕···SMR은 부산 기장에

신규 대형 원자력발전소와 소형모듈원자로(SMR) 건설 후보 부지로 각각 경북 영덕군과 부산 기장군이 선정됐다. SMR은 국내 첫 건설 사업이다. 한국수력원자력은 17일 외부 전문가들로 꾸려진 신규 원전 부지 선정 평가위원회를 열어 11차 전력수급기본계획(전기본)에 반영된 신규 원전 건설을 위한 후보 부지가 이같이 결정됐다고 밝혔다. 영덕군·기장군과 각...

https://www.khan.co.kr/article/202606171929001

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