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본문 요약

주요 7개국 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 16일 도널드 트럼프 미국 대통령에게 "중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해달라"고 요청했다.

이 대통령은 이날 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 하고 국방·안보, 에너지, 핵심 광물 등에서 전략적 양국 협력을 강화해 나가기로 했다.

이 대통령은 정상회의장인 에비앙 로얄호텔에서 열린 카니 총리와의 회담에서 "글로벌 질서가 재편되고 있는 상황에서 방산 강국인 한국이 신뢰에 기반해 캐나다의 안보 역량 강화에 적극 기여해나갈 준비가 돼 있다"고 말했다.

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트럼프 만난 이 대통령 “북 문제에도 역할을”

입력 2026.06.17 21:27

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G7 단체 기념 활영서 30초 대화

트럼프, 근황 물으며 “노력할 것”

트럼프 만난 이 대통령 “북 문제에도 역할을”

주요 7개국(G7) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 16일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 “중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해달라”고 요청했다. 트럼프 대통령은 “노력하겠다”고 했다. 이 대통령은 8박9일의 유럽 순방을 마치고 18일 귀국한다.

이 대통령과 트럼프 대통령은 이날 프랑스 에비앙레뱅(에비앙)에서 열린 G7 정상회의 참가국 정상들의 단체 기념사진 촬영 현장에서 조우해 약 30초 동안 대화를 나눴다.

트럼프 대통령은 이 대통령에게 “남북관계의 근황이 어떤가”라고 물었고, 이 대통령은 트럼프 대통령에게 중동전쟁 해결을 언급하면서 북한 문제에도 주도적 역할을 해달라고 요청했다. 이에 트럼프 대통령은 “북한 문제의 해결을 위해 노력하겠다”고 답했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 전했다.

앞서 이 대통령은 지난해 8월 미국 워싱턴에서 열린 한·미 정상회담에서 트럼프 대통령에게 북·미 정상회담 추진을 제안하며 “트럼프 대통령이 피스메이커를 하면 저는 페이스메이커를 하겠다”고 말한 바 있다.

이날 G7 정상회의 공식만찬에서도 이 대통령은 트럼프 대통령과 나란히 앉아 상호 관심사에 대해 긴밀한 대화를 나누며 우호와 친목을 다졌다고 청와대는 전했다. 만찬에 앞서 진행된 기념촬영에서는 이 대통령이 김혜경 여사를 데리고 트럼프 대통령에게 다가가 “My wife(제 아내다)”라고 소개하는 장면이 포착되기도 했다. 트럼프 대통령은 이 대통령 소개를 듣고 김 여사와 악수를 나누며 반가움을 표시했다.

이 대통령, 카니 총리 만나 “캐나다 안보 역량 강화 준비돼 있다”
최대 60조원 규모 ‘잠수함 사업’ 최종 선정 앞두고 관심

이 대통령은 G7 회원국·초청국 정상들과도 잇달아 회담했다. 이 대통령은 이날 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 하고 국방·안보, 에너지, 핵심 광물 등에서 전략적 양국 협력을 강화해 나가기로 했다. 이 대통령은 정상회의장인 에비앙 로얄호텔에서 열린 카니 총리와의 회담에서 “글로벌 질서가 재편되고 있는 상황에서 방산 강국인 한국이 신뢰에 기반해 캐나다의 안보 역량 강화에 적극 기여해나갈 준비가 돼 있다”고 말했다. 카니 총리는 “한국과의 협력 관계 형성을 중시하고 있다”며 “관련 사항을 지속 협의해나가자”고 답했다.

양 정상은 안정적인 에너지 공급망 구축을 위한 협력이 중요하다는 데 뜻을 같이했다. 구체적으로는 원유와 액화천연가스(LNG), 핵심 광물 등 분야에서 호혜적 협력을 확대해 나가기로 했다.

두 정상의 만남은 캐나다의 차세대 잠수함 도입 사업 우선협상대상자 최종 선정을 앞둔 가운데 이뤄져 주목받았다. 최대 60조원 규모로 추정되는 이 사업을 놓고 한국의 한화오션과 독일 티센크루프마린시스템이 경쟁하고 있다.

앞서 이 대통령은 프리드리히 메르츠 독일 총리와도 회담을 했다. 양 정상은 방산 분야 등에서 전략적 협력을 확대하자는 데 뜻을 같이했다.

이 대통령은 독일과의 방산 협력과 관련해 “양국이 경쟁 관계를 넘어 공동 연구·개발, 공동 생산, 제3국 공동 진출 등 다양한 협력 모델을 모색할 수 있을 것”이라고 했고, 메르츠 총리도 “독일 역시 유럽연합(EU) 회원국뿐 아니라 한국을 포함한 파트너국 협력도 확대해나가길 희망한다”고 말했다.

두 정상은 중동·우크라이나 정세와 관련한 의견도 교환했다. 이 대통령은 “호르무즈 해협 항행 재개를 포함해 중동 지역의 안정이 조속히 회복되기를 희망한다”고 말했고, 메르츠 총리는 “중동 정세를 계속 주시할 필요가 있고 우크라이나 전쟁 종식을 위한 국제사회의 지속적 노력도 필요하다”고 했다.

이 대통령은 17일에는 한국처럼 초청국 정상 자격으로 G7 정상회의에 참석한 윌리엄 우토 케냐 대통령과 회담을 하고 공적개발원조(ODA) 등 개발 협력 발전 방향 등에 대한 의견을 나눴다.

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