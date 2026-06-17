트럼프 만난 이 대통령 “북 문제에도 역할을”

G7 단체 기념 활영서 30초 대화 트럼프, 근황 물으며 “노력할 것”

주요 7개국(G7) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 16일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 “중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해달라”고 요청했다. 트럼프 대통령은 “노력하겠다”고 했다. 이 대통령은 8박9일의 유럽 순방을 마치고 18일 귀국한다.



이 대통령과 트럼프 대통령은 이날 프랑스 에비앙레뱅(에비앙)에서 열린 G7 정상회의 참가국 정상들의 단체 기념사진 촬영 현장에서 조우해 약 30초 동안 대화를 나눴다.



트럼프 대통령은 이 대통령에게 “남북관계의 근황이 어떤가”라고 물었고, 이 대통령은 트럼프 대통령에게 중동전쟁 해결을 언급하면서 북한 문제에도 주도적 역할을 해달라고 요청했다. 이에 트럼프 대통령은 “북한 문제의 해결을 위해 노력하겠다”고 답했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 전했다.



앞서 이 대통령은 지난해 8월 미국 워싱턴에서 열린 한·미 정상회담에서 트럼프 대통령에게 북·미 정상회담 추진을 제안하며 “트럼프 대통령이 피스메이커를 하면 저는 페이스메이커를 하겠다”고 말한 바 있다.



이날 G7 정상회의 공식만찬에서도 이 대통령은 트럼프 대통령과 나란히 앉아 상호 관심사에 대해 긴밀한 대화를 나누며 우호와 친목을 다졌다고 청와대는 전했다. 만찬에 앞서 진행된 기념촬영에서는 이 대통령이 김혜경 여사를 데리고 트럼프 대통령에게 다가가 “My wife(제 아내다)”라고 소개하는 장면이 포착되기도 했다. 트럼프 대통령은 이 대통령 소개를 듣고 김 여사와 악수를 나누며 반가움을 표시했다.



이 대통령, 카니 총리 만나 “캐나다 안보 역량 강화 준비돼 있다”

최대 60조원 규모 ‘잠수함 사업’ 최종 선정 앞두고 관심



이 대통령은 G7 회원국·초청국 정상들과도 잇달아 회담했다. 이 대통령은 이날 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 하고 국방·안보, 에너지, 핵심 광물 등에서 전략적 양국 협력을 강화해 나가기로 했다. 이 대통령은 정상회의장인 에비앙 로얄호텔에서 열린 카니 총리와의 회담에서 “글로벌 질서가 재편되고 있는 상황에서 방산 강국인 한국이 신뢰에 기반해 캐나다의 안보 역량 강화에 적극 기여해나갈 준비가 돼 있다”고 말했다. 카니 총리는 “한국과의 협력 관계 형성을 중시하고 있다”며 “관련 사항을 지속 협의해나가자”고 답했다.



양 정상은 안정적인 에너지 공급망 구축을 위한 협력이 중요하다는 데 뜻을 같이했다. 구체적으로는 원유와 액화천연가스(LNG), 핵심 광물 등 분야에서 호혜적 협력을 확대해 나가기로 했다.



두 정상의 만남은 캐나다의 차세대 잠수함 도입 사업 우선협상대상자 최종 선정을 앞둔 가운데 이뤄져 주목받았다. 최대 60조원 규모로 추정되는 이 사업을 놓고 한국의 한화오션과 독일 티센크루프마린시스템이 경쟁하고 있다.



앞서 이 대통령은 프리드리히 메르츠 독일 총리와도 회담을 했다. 양 정상은 방산 분야 등에서 전략적 협력을 확대하자는 데 뜻을 같이했다.



이 대통령은 독일과의 방산 협력과 관련해 “양국이 경쟁 관계를 넘어 공동 연구·개발, 공동 생산, 제3국 공동 진출 등 다양한 협력 모델을 모색할 수 있을 것”이라고 했고, 메르츠 총리도 “독일 역시 유럽연합(EU) 회원국뿐 아니라 한국을 포함한 파트너국 협력도 확대해나가길 희망한다”고 말했다.



두 정상은 중동·우크라이나 정세와 관련한 의견도 교환했다. 이 대통령은 “호르무즈 해협 항행 재개를 포함해 중동 지역의 안정이 조속히 회복되기를 희망한다”고 말했고, 메르츠 총리는 “중동 정세를 계속 주시할 필요가 있고 우크라이나 전쟁 종식을 위한 국제사회의 지속적 노력도 필요하다”고 했다.



이 대통령은 17일에는 한국처럼 초청국 정상 자격으로 G7 정상회의에 참석한 윌리엄 우토 케냐 대통령과 회담을 하고 공적개발원조(ODA) 등 개발 협력 발전 방향 등에 대한 의견을 나눴다.

