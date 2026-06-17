이란 매체 “블룸버그가 보도한 종전 합의문 부정확”

이란 매체가 블룸버그통신이 입수한 미국·이란 간 종전 양해각서(MOU) 문안이 부정확하다고 보도했다. 합의문은 MOU 체결식 이후 공개될 것으로 전망된다.

이란 반관영 타스님통신은 17일(현지시간) 종전 협상에 정통한 소식통을 인용해 “블룸버그가 ‘이슬라마바드 양해각서’ 전문이라고 공개한 문건은 부정확하고 여러 결함이 있다”고 보도했다.

소식통은 “알려진 바와 같이 MOU는 14개항으로 구성됐고 각 조항과 관련된 주제는 그간 언론에 여러 차례 언급됐다”며 “블룸버그가 보도한 각 조항의 세부 내용은 상당 부분 미흡하다”고 말했다.

특히 블룸버그 보도 가운데 이스라엘·레바논 간 교전 중단 문안과 호르무즈 해협 관련 문안이 “명백히 부정확”하며 일부 중요 핵심 키워드가 누락된 것으로 전해졌다.

소식통은 “양측은 합의문 전문을 19일 서명식 이후 공식 공개하기로 합의했다”고 덧붙였다.

앞서 블룸버그는 MOU 초안을 입수했다며 14개항으로 구성된 문안을 보도했다.

다음은 블룸버그가 보도한 미·이란 종전 MOU 초안 전문

제1조

이란과 미국, 그리고 동맹 세력은 MOU 서명과 동시에 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁을 즉각적이고 영구적으로 종식할 것을 선언한다. 또 앞으로 서로에 대해 어떠한 적대행위도 하지 않고 무력 사용이나 위협을 자제할 것을 약속한다. 최종 합의는 본 조항 및 나머지 조항의 내용을 확정한다.

제2조

이란과 미국은 서로의 주권과 영토 보전을 존중하고 내정에 간섭하지 않기로 한다.

제3조

이란과 미국은 60일 이내에 협상을 통해 최종 합의를 체결하며, 필요시 이 기간은 상호 합의에 따라 연장할 수 있다.

제4조

미국은 본 MOU 서명 즉시 해상 봉쇄를 해제하고 이란의 선박 운항을 방해하지 않으며, 호르무즈 해협 통행을 30일 이내에 전쟁 이전 수준으로 복원한다. 선박 통행량은 이란의 전쟁 전 통행량에 비례해야 한다. 미국은 또 최종 합의 체결 후 30일 이내에 주변 지역에서 미군을 철수한다.

제5조

이란은 본 MOU 서명 즉시 페르시아만과 오만만을 오가는 상선 통행이 30일 이내에 전쟁 이전 수준으로 회복될 수 있도록 기술적 장애물 및 기뢰 제거 필요성을 고려해 조치를 취한다.

제6조

미국은 역내 파트너국과 함께 이란 경제 개발 및 재건을 위한 포괄적인 계획을 수립하고 최소 3000억달러의 자금 조달을 보장한다. 이 계획의 구체적인 실행 메커니즘은 최종 합의의 일환으로 60일 이내에 마련한다.

제7조

미국은 합의된 일정에 따라 유엔 안전보장이사회(안보리)와 국제원자력기구 이사회 결의, 미국의 1·2차 제재를 포함한 이란에 대한 모든 제재를 해제하기로 약속한다.

제8조

이란은 결코 핵무기를 생산하지 않을 것을 재확인한다. 농축우라늄 처리 및 이란의 핵 수요를 포함한 상호 합의된 모든 핵 관련 사안은 향후 최종 협상에서 다루기로 한다.

제9조

이란과 미국은 최종 합의 체결 전까지 현 상태를 유지한다. 이란은 핵 프로그램을 현 상태로 유지하고, 미국은 이란에 대해 새로운 제재를 부과하거나 역내 군사력을 증강하지 않는다.

제10조

미국은 본 MOU 체결 직후부터 제재 해제일까지 이란산 원유, 석유화학제품 및 파생상품, 금융·보험·운송 등 관련 서비스 수출에 대한 제재 면제 조치를 시행하기로 한다.

제11조

미국은 협상 진전 상황에 따라 이란의 동결·제한 자산을 해제하여 전면 사용을 허용할 것을 약속한다. 이 자금 전액은 이란 중앙은행이 지정하는 용도로 자유롭게 사용할 수 있도록 한다. 미국은 이를 위해 필요한 모든 허가 및 인가를 발급한다.

제12조

이란과 미국은 최종 합의의 성공적 이행과 향후 이행 의무를 감독하기 위한 실행 메커니즘을 마련하기로 합의한다.

제13조

이란과 미국은 본 MOU 서명 이후 제 4·5·10·11조의 이행 개시 및 지속적 이행이 보장된 이후 나머지 조항에 대한 최종 협상을 진행하기로 한다.

제14조

최종 합의는 유엔 안보리의 구속력 있는 결의안을 통해 승인된다.